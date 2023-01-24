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В Минцифре рассказали, будут ли украинцы получать повестки в "Дії"

24 января 2023 16:37
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Минцифре рассказали, будут ли украинцы получать повестки в Дії
30 декабря Кабмин принял новый Порядок военного учета
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В скором времени в государственном приложении "Дія" может появиться электронный военный билет. Впрочем, повестки через него поступать не будут.

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

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Подробности

Как известно, 30 декабря Кабинет Министров принял новый Порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, правительство определило, кому из женщин нужно стать на военный учет, изменило возраст постановки на военный учет для мужчин и ввело несколько других нововведений.

В новом порядке прописана возможность электронного обмена данными военнообязанных, в том числе и через приложение "Дія".

"На самом деле ничего глобально не изменилось, кроме отражения военного билета. Относительно правил военного учета, главное изменение — это изменение места жительства", — рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

В Минцифре отмечают, что идея была в том, что если человек хочет сменить место жительства, ему не нужно сниматься с учета, а затем становиться на учет в другом месте. Если военнообязанный изменяет адрес через "Дію", реестр военнообязанных автоматически получит новые данные.

Будут ли повестки в "Дії"

По словам Мстислава Баника, повесток в "Дії" не будут выдавать. Также через "Дію" нельзя будет стать на военный учет.

"Дія — это все-таки не способ доставки повесток. Основная цель — предоставлять удобные сервисы, а не заниматься такими вещами, как повестки, чтобы быстрее их доставить", — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине во время продолжающегося с февраля 2022 года военного положения у граждан, предприятий, органов власти и самоуправления могут изъять автомобили на нужды Вооруженных сил Украины.

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