Зеленский и Ермак почтили память Героев Крут

Более 100 лет спустя Украина смогла сдержать очередное нашествие россиян на столицу и победить в битве за Киев

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак почтили память Героев Крут. Наша страна продолжает сдерживать очередное нашествие россиян.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Вместе с Президентом Владимиром Зеленским и командой чтили память павших в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917-1921 годов. В 1918 году студенты и курсанты столкнулись с превосходящей силой большевиков и сдерживали их наступление на Киев. Это был настоящий подвиг. К сожалению, Украина впоследствии оказалась в советской оккупации", — написал Ермак в Telegram.

Он добавил, что более 100 лет спустя Украина смогла сдержать очередное нашествие россиян на столицу и одержать победу в битве за Киев.

"Война с рф еще не завершилась, но историческое время нашей победы над болотом наступило. Помним историю, побеждаем врага", — подчеркнул Ермак.

Бой под Крутами

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, в 130 километрах к северо-востоку от Киева, во время наступления на Киев войск большевистской россии под руководством полковника Михаила Муравьева. Украинское войско насчитывало около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 — Первой украинской военной школы и почти 40 гайдамаков.

Бой продолжался до вечера. Благодаря выгодной позиции и героизму бойцов, украинцам удалось нанести россиянам значительные потери и сдержать наступление до темноты. Затем под давлением врага большинство подразделений организованно отступили к эшелонам на станции неподалеку и отправились в сторону Киева, разрушая за собой железнодорожные пути. Но одна студенческая чота — 27 юношей, заблудившись в темноте, вернулась к станции Круты, которая к тому времени уже была занята большевиками. 27 пленных юношей (студентов и гимназистов) были расстреляны. Самым молодым павшим было по 16 лет.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вспомнил подвиг Героев Крут, которые в 1918 году дали бой и остановили продвижение армии большевистских захватчиков. Он отметил, что сегодня украинские воины достойно продолжают дело Героев Крут и защищают независимость государства.