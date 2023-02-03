Укрзализныця назначила пригородные поезда в двух областях

Поезда будут курсировать с 4 февраля

Укрзализныця назначила пригородные пассажирские поезда между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областей. Рейсы начнутся с 4 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Подробности

Назначены следующие рейсы:

№ 6602 и № 6604 Славянск — Придонецкая, № 6603 Придонецкая — Славянск. Остановки на станциях им. Кожушко, Славянский курорт;

№ 6705 Придонецкая — Кондратовка ежедневно и № 6703 Славянск — Кондратовка ежедневно. Остановки на станциях Славянский курорт, им. Кожушко, Славянск, Шпичкино, Краматорск, Дружковка, Кондратовка;

№ 6704, № 6706 Кондратовка — Славянск и остановки на станциях Дружковка, Краматорск, Шпичкино.

Также будет организована автобусная перевозка на участке Придонецка — Лиман, ежедневно.

Кроме того, в Укрзализныце напомнили, что со 2 февраля курсируют пригородные поезда:

№ 6812 Краматорск — Харьков на участке Краматорск — Лозовая будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая — Харьков кроме понедельника. Остановки по станциям Шпичкино, Славянск, Шидловская, Бантышево, Гусаровка, Барвенково, Языково, Гавриловка, Дубовое, Близнецы, Лозовая, Краснопавловка, Лихачево, Мерефа, Харьков;

№ 6813 Харьков — Славянск, что на участке Славянск — Лозовая будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая — Харьков кроме понедельника. Остановки по станциям Мерефа, Лихачево, Краснопавловка, Лозовая, Близнецы, Дубовое, Гавриловка, Языково, Барвенково, Гусаровка, Бантышево, Шидловская.

Напомним, национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" обновил правила покупки билетов на поезда. Это позволит избежать спекуляций.