Украинцы будут получать судебные повестки в Viber: что известно
С 10 февраля украинцы смогут получать повестки в Viber. Если мобильный телефон абонента не "привязан" к мессенджеру, повестки по-прежнему будут поступать в форме SMS-сообщений.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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Подробности
Для своевременного информирования участников судебного процесса о времени и месте рассмотрения дела Государственная судебная администрация Украины утвердила Порядок направления судебных повесток, извещений и вызовов участникам процесса в электронной форме.
В соответствии с указанным порядком, повестки по заявлению участника судебного процесса (форма заявления будет предоставляться участнику судебного процесса в суде или самостоятельно загружаться им с официальной страницы суда, размещенной на официальном веб-портале судебной власти Украины) в первую очередь будут отправлять в мессенджер. В случае, когда мобильный телефон абонента не "привязан" к мессенджеру, повестки по-прежнему будут поступать в форме SMS-сообщений.
Данные, подтверждающие отправку и доставку таких сообщений в Viber, будут поступать и храниться в автоматизированной системе документооборота суда (с предотвращением их удаления или корректировки).
С информацией об имеющихся программных средствах, для которых реализована техническая возможность направления судебного вызова, участник судебного процесса сможет ознакомиться в помещении суда или на официальном веб-портале судебной власти Украины.
Напомним, Минцифры совместно с Минобороны, Минсоцполитики и Минветеранов разработали план по усовершенствованию работы военно-врачебных комиссий. Речь идет о цифровизации, чтобы облегчить процесс.