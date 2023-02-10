Украинцы будут получать судебные повестки в Viber

Если номер человека не привязан к Viber, повестки будут приходить смс-сообщением

С 10 февраля украинцы смогут получать повестки в Viber. Если мобильный телефон абонента не "привязан" к мессенджеру, повестки по-прежнему будут поступать в форме SMS-сообщений.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Подробности

Для своевременного информирования участников судебного процесса о времени и месте рассмотрения дела Государственная судебная администрация Украины утвердила Порядок направления судебных повесток, извещений и вызовов участникам процесса в электронной форме.

В соответствии с указанным порядком, повестки по заявлению участника судебного процесса (форма заявления будет предоставляться участнику судебного процесса в суде или самостоятельно загружаться им с официальной страницы суда, размещенной на официальном веб-портале судебной власти Украины) в первую очередь будут отправлять в мессенджер. В случае, когда мобильный телефон абонента не "привязан" к мессенджеру, повестки по-прежнему будут поступать в форме SMS-сообщений.

Данные, подтверждающие отправку и доставку таких сообщений в Viber, будут поступать и храниться в автоматизированной системе документооборота суда (с предотвращением их удаления или корректировки).

С информацией об имеющихся программных средствах, для которых реализована техническая возможность направления судебного вызова, участник судебного процесса сможет ознакомиться в помещении суда или на официальном веб-портале судебной власти Украины.

Напомним, Минцифры совместно с Минобороны, Минсоцполитики и Минветеранов разработали план по усовершенствованию работы военно-врачебных комиссий. Речь идет о цифровизации, чтобы облегчить процесс.