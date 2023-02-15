РФ пытается перевоспитать украинских детей в лагерях: исследование Ельского университета
В рф и в оккупированном Крыму есть лагеря, где с украинскими детьми от четырех месяцев до 17 лет занимаются идеологическим перевоспитанием и русификацией. С 24 февраля 2022 года в эти лагеря попали более 6 тысяч украинских детей и подростков.
Об этом свидетельствует исследование Ельского университета.
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Дети Украины
Исследователи отметили, что в большинстве таких заведений занимаются пророссийским перевоспитанием, в некоторых — проводят военную обучение детей или приостанавливают возвращение к родителям в Украину.
В исследовании говорится, что 12 лагерей расположены на побережье Черного моря, 7 — в оккупированном Крыму, 10 — недалеко от крупных российских городов — москвы, Казани и Екатеринбурга, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.
Также исследователи указали на то, что на родителей детей оказывается давление. Это делается с той целью, чтобы они отправляли детей в такие лагеря. Впрочем, по словам некоторых родителей, детей разместили в таких лагерях без их согласия.
Кроме того, результаты исследования показали, что 20 детей из этих лагерей были устроены в семьи в московской области и отнесены к местным школам.
Напомним, что несмотря на желание россии, чтобы Украина и Запад замерзли без российского газа, ситуация пока обратная. От холода страдают люди в самой российской федерации, в частности, массово мерзнут школьники.