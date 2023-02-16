Погода в Украине 17 февраля — синоптики предупреждают об опасности

Местами прогнозируют морозы

Погода в Украине в пятницу, 16 февраля, будет без существенных осадков. Однако днем местами прогнозируется мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра будет облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, в западных областях мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.

В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Температура на Левобережье ночью 5-10° мороза, в восточных областях до 14°, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью от 1° до 4° мороза, днем 1-6° тепла, в южной части, Львовской и Волынской областях 3-8° тепла, в Одесской области до 11° тепла.

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Погода в Киевской области

В столице ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Опасные явления

17-19 февраля, в связи с оттепелями и осадками, ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями, без негативных последствий:

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) 0,2-1,2 м;

на реках бассейна Западного Буга 0,1-0,5м.

На отдельных горных притоках Днестра будет происходить дальнейшее разрушение ледового покрова, местами ледоход. Без отрицательных последствий. Уровень опасности — зеленый.

15-16 февраля на устьевом участке Десны (Броварской район, Киевской области) в результате частичного разрушения льда уровень воды будет снижаться до 0,1-0,5 м в сутки с содержанием затопления поймы ниже поста Летки. І уровень опасности желтый.

16-20 февраля на участке Верхнего Днепра (в пределах страны) и участке Десны Новгород-Северский — Макошино будет удерживаться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами в Черниговском, Новгород-Северском, Корюковском районах и частичное затопление отдельных населенных пунктов Черниговская область. II уровень опасности — оранжевый.

Напомним, на Украину надвигается потепление. Синоптики прогнозируют раннюю весну и аномально теплую температуру.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в пятницу, 17 февраля, в Украине ожидается морозная погода.