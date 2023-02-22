В Украине впервые продадут NFT-коллекцию с изображением кошек: средства потратят на морские дроны для ВСУ
В Украине создается первая национальная NFT-коллекция. Коллекция, состоящая из котов ВСУ, будет продана для покупки четырех морских дронов.
Об этом сообщает Telegram-канал UACatsDivision.
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NFT-коты ВСУ
UACatsDivision совместно с UNITED24 и криптомедиа INCRYPTED создадут первую в истории Украины национальную NFT-коллекцию.
Экспонатами этой коллекции будут коты ВСУ.
"Котик из ТрО, котик-морпех, котик-медик, котик-журналист и еще 10 000 разных котов, защищающих родную землю от врага. Любой желающий может получить уникального пушистого героя и внести собственный вклад в победу Украины", — говорится в прессрелизе.
Помощь украинской армии
После создания коллекцию планируют продать.
На вырученные средства будут куплены четыре единицы морских дронов.
"Наша цель: не только собрать 40 миллионов гривен и приобрести 4 морских дрона для первого в мире флота морских дронов, а показать всему миру героизм украинской нации в борьбе за свободу и независимость Украины", — пояснили организаторы акции.
Напомним, что в ноябре на несколько таких морских дронов для ВМС Украины собрали деньги граждане Литвы.
Фото: UACatsDivision