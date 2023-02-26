"Нас ждут температурные контрасты": народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра
Завтра, 27 февраля, в Украине следует ожидать прохладной погоды, однако кое-где температура воздуха будет высокой. Украинцев ждут температурные контрасты.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
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Прогноз погоды на 27 февраля.
По ее словам, в городах Украины будет от -5 градусов мороза ночью до +20 градусов тепла днем.
"Весенние или предвесенние синоптические качели порой закручивают нам голову, однако всегда можно ожидать чего-нибудь интересного от погоды. Вот и завтра последний понедельник зимы продемонстрирует неординарную увлекательную синоптическую ситуацию", — пишет она.
Отмечается, что в ближайшую ночь температура воздуха будет составлять в северной части и большинстве западных областей 0...-5 градусов мороза, на остальной территории около нуля, на юге и юго-востоке +2...+5 градусов тепла.
В течение дня температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в пределах от -2 мороза до +3 тепла, в центре +3...+6 градусов тепла.
"А вот на юге и юго-востоке Украины запахнет апрелем, предполагается +10...+15 градусов, в Крыму, вероятно, до +15...+18 градусов, на южном побережье до +20 градусов! Из-за такой невероятно пестрой температуры воздуха осадки, разумеется, будут идти в разных фазах — от дождя до снега", — говорится в сообщении.
Осадкоа завтра не будет на Волыни, Ровенщине, Черниговщине, Крыму, Запорожье, Донетчине.
Погода в Киеве
В Киеве 27 февраля будет преобладать облачная погода, днем возможны небольшие осадки. Температура воздуха в столице ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.
Предупреждение о лавинной опасности
Значительная снеголавинная опасность (III уровень) содержится:
- 26-27 февраля — на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей;
- 27 февраля — в горах Черновицкой области.
Также возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Украинцам рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье
Умеренная снеголавинная опасность (II уровень), содержится:
- 26 февраля — в горах Черновицкой области;
- 26-27 февраля — в горах Львовской области.
Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением.