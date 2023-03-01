Настоящая весна: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра
Сегодня, 2 марта, в Украине будет облачная и сухая погода. Осадков не предполагается.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
-
"Зима пройдена, но работа продолжается": Зеленский провел энергетическое совещание
-
Путем "Сватов" и "Слуги народа": какие украинские фильмы доводят россиян до бешенства
-
В Крыму раздался мощный взрыв: обнародовано видео
-
После трагедии на железной дороге министр транспорта Греции подал в отставку
-
В Борисполе сошел с рельсов поезд: что известно
-
Россияне нанесли ракетный удар по Кременчугу: первые подробности
-
Взрывы в Сумской области: ОВА объяснила, что случилось
-
Эмоции города: первый день весны в Киеве глазами фотографа Новини.LIVE
-
Путин анонсировал визит лидера Китая в москву
-
В семье победительницы шоу "Танцы со звездами" произошло горе
Прогноз погоды на 2 марта
По ее словам, 2 марта в Украине осадков не ожидается, будет облачно, или переменная облачность с солнышком.
"Ночью предполагается 2-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла, в Закарпатье и на крайнем юге Украины 6-11 градусов тепла", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве
Завтра, 2 марта, в Киеве будет преобладать сухая погода. В ближайшую ночь будет 1-4 градуса мороза, завтра днем 4-6 градусов тепла.
Какая будет погода
Так, по данным синоптиков, завтра, 2 марта, в большинстве регионов будет облачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. В Карпатах ожидается мороз 1-10 градусов мороза. А вот днем температура поднимется до 6 градусов тепла. В южной части и в Закарпатье 5-10 градусов тепла.
Напомним, в Укргидрометцентре была разработана климатическая характеристика марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.