Настоящая весна: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра

Прогноз погоды на 2 марта

Сегодня, 2 марта, в Украине будет облачная и сухая погода. Осадков не предполагается.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 2 марта

По ее словам, 2 марта в Украине осадков не ожидается, будет облачно, или переменная облачность с солнышком.

"Ночью предполагается 2-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла, в Закарпатье и на крайнем юге Украины 6-11 градусов тепла", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве

Завтра, 2 марта, в Киеве будет преобладать сухая погода. В ближайшую ночь будет 1-4 градуса мороза, завтра днем 4-6 градусов тепла.

Какая будет погода

Так, по данным синоптиков, завтра, 2 марта, в большинстве регионов будет облачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. В Карпатах ожидается мороз 1-10 градусов мороза. А вот днем температура поднимется до 6 градусов тепла. В южной части и в Закарпатье 5-10 градусов тепла.

Напомним, в Укргидрометцентре была разработана климатическая характеристика марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.