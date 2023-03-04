Оставайтесь дома: синоптики предупредили об опасности и рассказали прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды на 4 марта

Сегодня, 4 марта, во всех областях Украины следует ожидать сильный ветер и мокрый снег. Синоптики рассказали, что день будет облачным.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды на 4 марта

Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не предсказывают лишь днем в северной части страны, местами небольшой дождь и мокрый снег.

"Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме южной части, порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза; днем 3-8° тепла, на юге страны 6-11° тепла", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве

В Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла", — сообщают синоптики.

Предупреждение об опасности

Днем 4 марта в Украине, кроме южной части, порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности желтый.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупреждают в Гидрометцентре.

Прогноз от народного синоптика

По словам народного синоптика Наталии Диденко, в субботу ожидается сухая, но ветреная погода, в северных областях пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет составлять 3-7 градусов тепла, на юге и Закарпатье будет 6-11 градусов тепла.

В субботу в Киеве будет западный ветер, мокрый снег, а максимальная температура составит 5 градусов тепла. В воскресенье ветер сменится северо-западным. Температура воздуха будет составлять 2-3 градуса тепла. Осадков не ожидается.

Напомним, что в Укргидрометцентре разработали климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.