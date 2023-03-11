Синоптики предупредили о порывах ветра: прогноз погоды на 12 марта

Синоптики предупредили о порывах ветра: в каких областях ожидать непогоду завтра
Завтра, 12 марта, в Украине будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют порывы ветра и осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Подробности
Ночью в Украине ожидается дождь и мокрый снег. В восточной части днем — небольшой дождь, в северных областях — небольшой мокрый снег. На остальной территории Украины будет без осадков.
"Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в юго-восточной части 4-9° тепла; днем 2-7° тепла, в восточных областях и на крайнем юге 8-13° тепла", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Ожидается облачность с прояснениями.
Ночью дождь и мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.
"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла", — сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Схождение лавин
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) удерживается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", — говорится в сообщении.
Низкая снеголавинная опасность (1 уровень) удерживается в горах Львовской области и Черновицкой областей.
Прогноз погоды он народного синоптика
"В воскресенье, 12-го марта, в Украине осадков станет меньше, тепла также станет меньше, похолодает днем до +3+8 градусов", — рассказала Наталья Диденко.
Напомним, что в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.