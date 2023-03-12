Тепла в Украине станет больше: в каких областях ожидать улучшения погоды 13 марта

Тепла в Украине станет больше: в каких областях ожидать улучшения погоды завтра
Сегодня, 13 марта, почти по всей территории Украины ожидается сухая погода. На востоке, юге и центре будет солнечно.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
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"Антициклон с центром над Черным морем обусловит почти везде в Украине сухую погоду", — рассказала Диденко.
На севере без существенных осадков, больше облачности, кроме Сумской области.
В западных областях ожидается дождь. На Волыне и Ровенской области возможен небольшой дождь и мокрый снег ночью.
"В большинстве восточных областей, ожидается солнечный день. Ночью немного подмерзнет, -1-3 градуса, днем +3+6 градусов", — сообщила Диденко.
Завтра, 12 марта, температура воздуха в течение дня повысится до 5-10 градусов тепла.
Погода в Киеве
Завтра в Киеве осадки маловероятны. Ночью ожидается –1-3 градуса, а днем потеплеет до +7 градусов.
Напомним, Укргидрометцентр сообщает, что завтра, 13 марта, в большинстве регионов ожидается мокрый снег и дождь. Поэтому на дорогах местами будет гололедица.
Также мы писали, что сегодня, 12 марта, в Киевской области синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях. В течение дня будут сильные порывы ветра.
Добавим, в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.