Выставка в Польше "Украина под другим небом"

В Варшаве завершается уникальная выставка "Украина. Под другим небом"
В Варшавском Центре современного искусства Замок Уяздовский завершилась выставка современного украинского искусства "Украина. Под другим небом". Экспонаты демонстрируют жестокость российской армии и кровавое нападение россии на Украину.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на выставке.
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Что известно о выставке
На выставке экспонировали более 200 работ 30 художников и художниц. Посещение выставки было бесплатным для граждан Украины, а по четвергам – для всех желающих.
Выставка была открыта 4 ноября в Варшаве. Главное послание для посетителей выставки — то, что у украинцев ежедневно под смертельной угрозой в результате войны, которую принесла россия.
"Произведения искусства, представленные на выставке, изображают зверство российского оккупанта и пытаются достучаться до совести общественности всего мира", - заявили организаторы.
На афише выставки работа художника-документалиста Романа Бордуна из серии "Давайте оставим это на лучшие времена" - фото квартиры в Ирпене после артобстрела.
Напомним, Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко презентовал масштабную выставку "Между тем в доме Ханенко". Она продлится с 11 марта по 30 апреля.