Выставка в Польше "Украина под другим небом"

Варшавский центр современного искусства

В Варшавском Центре современного искусства Замок Уяздовский завершилась выставка современного украинского искусства "Украина. Под другим небом". Экспонаты демонстрируют жестокость российской армии и кровавое нападение россии на Украину.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на выставке.

Что известно о выставке

На выставке экспонировали более 200 работ 30 художников и художниц. Посещение выставки было бесплатным для граждан Украины, а по четвергам – для всех желающих.

Выставка была открыта 4 ноября в Варшаве. Главное послание для посетителей выставки — то, что у украинцев ежедневно под смертельной угрозой в результате войны, которую принесла россия.

"Произведения искусства, представленные на выставке, изображают зверство российского оккупанта и пытаются достучаться до совести общественности всего мира", - заявили организаторы.

На афише выставки работа художника-документалиста Романа Бордуна из серии "Давайте оставим это на лучшие времена" - фото квартиры в Ирпене после артобстрела.

Напомним, Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко презентовал масштабную выставку "Между тем в доме Ханенко". Она продлится с 11 марта по 30 апреля.