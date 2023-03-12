В Киевской области правоохранители разыскали в лесу 4-летнюю пропавшую девочку: детали розыска
В Киевской области нашли 4-летнюю Викторию, которая сегодня потерялась. Ребенок решил пойти за мамой в лес и не смог найти выход.
Об этом сообщает начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.
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"На поиски 4-летней Виктории из Плесецкого мы оперативно подняли сегодня криминальный блок, ювеналов, спецназовцев, патрульных. Присоединились военные, ДФТГ, без преувеличения, ребенка искали всей громадой, прочесывали поля, поднимали дроны", — рассказал Небитов.
Кинологи и полицейские овчарки шли по следу девочки шесть километров. Они услышали плач ребенка в лесу.
4-летнюю Викторию уже вернули родителям.
"Спасибо всем подразделениям полиции Киевской области, бойцам ВСУ и неравнодушным гражданам за слаженную и эффективную работу по розыску девочки. Радость в глазах детей, спокойствие родителей — это то, ради чего мы служим и защищаем!", — добавил Небитов.
Напомним, сегодня в селе Плесецкое Киевской области исчез 4-летний ребенок. Девочка была на прогулке.
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