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В Киевской области правоохранители разыскали в лесу 4-летнюю пропавшую девочку: детали розыска

12 марта 2023 21:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кинологи и полицейские овчарки шли по следу девочки шесть километров
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской области нашли 4-летнюю Викторию, которая сегодня потерялась. Ребенок решил пойти за мамой в лес и не смог найти выход.

Об этом сообщает начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

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"На поиски 4-летней Виктории из Плесецкого мы оперативно подняли сегодня криминальный блок, ювеналов, спецназовцев, патрульных. Присоединились военные, ДФТГ, без преувеличения, ребенка искали всей громадой, прочесывали поля, поднимали дроны", — рассказал Небитов.

Кинологи и полицейские овчарки шли по следу девочки шесть километров. Они услышали плач ребенка в лесу.

4-летнюю Викторию уже вернули родителям.

"Спасибо всем подразделениям полиции Киевской области, бойцам ВСУ и неравнодушным гражданам за слаженную и эффективную работу по розыску девочки. Радость в глазах детей, спокойствие родителей — это то, ради чего мы служим и защищаем!", — добавил Небитов.

Напомним, сегодня в селе Плесецкое Киевской области исчез 4-летний ребенок. Девочка была на прогулке.

Также мы писали, что в Одесской области спасатели сняли с кондиционера 8-летнего ребенка.

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