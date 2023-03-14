В ООН назвали количество жертв войны среди мирного населения Украины

Только подтвержденные данные погибших от рук российских оккупантов составляют более 6,3 тысячи мирных украинских жителей

Российские оккупанты за год войны убили или ранили 17,6 тысячи мирных граждан Украины. Больше гражданских пострадало от войны в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Потери на подконтрольной территории

По информации ООН, на территории, подконтрольной правительству Украины, с 24 февраля 2022 по 12 марта 2023 зафиксировано 17 619 потерь среди мирного населения.

Речь идет о 6 372 убитых и 11 247 раненых.

Наибольшие потери зафиксированы в Донецкой и Луганской областях — 9051 человек (3 762 погибших и 5 289 раненых).

Потери в оккупации

За этот же период на территориях, захваченных российской федерацией, потери составляют 4 346 человек (1 859 погибших и 2 487 раненых).

Здесь также наибольшее количество потерь фиксируется в двух донбасских областях — 632 погибших и 2 247 раненых.

Общие потери

Всего от российской агрессии, по подсчетам ООН, пострадали 17 619 мирных украинцев.

6372 считаются убитыми, 11 247 — ранеными.

Фактические потери больше

Впрочем, отметили в ООН, фактические потери почти наверняка значительно больше, потому что не отовсюду есть полная информация.

В управление Верховного комиссара по правам человека напомнили о находящихся в оккупации примерах Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область) — но оттуда есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданских.

Напомним, что, по информации Офиса генпрокурора, По состоянию на утро 11 марта 2023 года в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибли 464 ребенка. Еще более 934 получили ранения разной степени тяжести.

Фото из открытых источников