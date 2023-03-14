В ООН назвали количество жертв войны среди мирного населения Украины
Российские оккупанты за год войны убили или ранили 17,6 тысячи мирных граждан Украины. Больше гражданских пострадало от войны в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
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Потери на подконтрольной территории
По информации ООН, на территории, подконтрольной правительству Украины, с 24 февраля 2022 по 12 марта 2023 зафиксировано 17 619 потерь среди мирного населения.
Речь идет о 6 372 убитых и 11 247 раненых.
Наибольшие потери зафиксированы в Донецкой и Луганской областях — 9051 человек (3 762 погибших и 5 289 раненых).
Потери в оккупации
За этот же период на территориях, захваченных российской федерацией, потери составляют 4 346 человек (1 859 погибших и 2 487 раненых).
Здесь также наибольшее количество потерь фиксируется в двух донбасских областях — 632 погибших и 2 247 раненых.
Общие потери
Всего от российской агрессии, по подсчетам ООН, пострадали 17 619 мирных украинцев.
6372 считаются убитыми, 11 247 — ранеными.
Фактические потери больше
Впрочем, отметили в ООН, фактические потери почти наверняка значительно больше, потому что не отовсюду есть полная информация.
В управление Верховного комиссара по правам человека напомнили о находящихся в оккупации примерах Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область) — но оттуда есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданских.
Напомним, что, по информации Офиса генпрокурора, По состоянию на утро 11 марта 2023 года в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибли 464 ребенка. Еще более 934 получили ранения разной степени тяжести.
Фото из открытых источников