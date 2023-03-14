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В ООН назвали количество жертв войны среди мирного населения Украины

14 марта 2023 08:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Только подтвержденные данные погибших от рук российских оккупантов составляют более 6,3 тысячи мирных украинских жителей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты за год войны убили или ранили 17,6 тысячи мирных граждан Украины. Больше гражданских пострадало от войны в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Потери на подконтрольной территории

По информации ООН, на территории, подконтрольной правительству Украины, с 24 февраля 2022 по 12 марта 2023 зафиксировано 17 619 потерь среди мирного населения.

Речь идет о 6 372 убитых и 11 247 раненых.

Наибольшие потери зафиксированы в Донецкой и Луганской областях — 9051 человек (3 762 погибших и 5 289 раненых).

Потери в оккупации

За этот же период на территориях, захваченных российской федерацией, потери составляют 4 346 человек (1 859 погибших и 2 487 раненых).

Здесь также наибольшее количество потерь фиксируется в двух донбасских областях — 632 погибших и 2 247 раненых.

Общие потери

Всего от российской агрессии, по подсчетам ООН, пострадали 17 619 мирных украинцев.

6372 считаются убитыми, 11 247 — ранеными.

Фактические потери больше

Впрочем, отметили в ООН, фактические потери почти наверняка значительно больше, потому что не отовсюду есть полная информация.

В управление Верховного комиссара по правам человека напомнили о находящихся в оккупации примерах Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область) — но оттуда есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданских.

Напомним, что, по информации Офиса генпрокурора, По состоянию на утро 11 марта 2023 года в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф погибли 464 ребенка. Еще более 934 получили ранения разной степени тяжести.

Фото из открытых источников

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