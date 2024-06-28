Молитвы на удачу – как они работают, правила чтения, сила, текст, видео

Человек читает молитву. Иллюстративное фото: depositphotos

Успешные люди, получающие в своей жизни все лучшее, часто просят помощи у Всевышнего. Для этого они регулярно читают молитвы на удачу – особый вид обращения к Нему, через которое можно просить везения. Обратиться можно как к самому Господу, так и к Ангелу-Хранителю, Николаю Чудотворцу и другим святым.

Детальнее о них в материале Новини.LIVE.

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Как работают молитвы на удачу

С помощью священных обращений к Богу человек может Его о чем-нибудь попросить. Такие тексты обладают особой, мощной энергетикой, благодаря чему вы будете не только услышанным Всевышним, но и сами сможете найти путь к собственной душе.

Молитвенник. Иллюстративное фото: freepik

Как известно, с давних времен православные верующие перед любым делом сначала молились Богу, чтобы получить Его помощь. А искренне произнесенная молитва на удачу обязательно будет услышана Господом, и он посодействует, чтобы дела человека действительно были успешнее, наделив его везением.

Свечи в церкви. Иллюстративное фото: RUS.MEDIA

Сила священного текста состоит в том, что вместе с молитвой у Небес направлен мощный энергетический посыл, но для этого необходимо искренне верить. Секрет того, что Всевышний отвечает по просьбе не только в словах, но и в правильном настроении верующего и уверенности в результате провозглашенной молитвы на удачу и прибыль.

Женщина ставит свечу в церкви. Фото: Свято-Михайловский кафедральный собор Житомира.

Для этого человеку нужно понимать и то, каким образом Бог помогает стать успешным — он дарит уверенность в своих силах, целеустремленность, позитивное мышление, умственные и душевные ресурсы. Поэтому не следует думать, что Всевышний Сам выполнит за человека все, что он должен сделать. Он лишь наградит всеми возможностями, способствующими успеху искренне верующему в Него.

Как правильно читать молитвы на удачу

Господь поощряет желание верующих улучшать свое благосостояние, материальное положение, потому что это помогает людям в решении многих важных вопросов в жизни — получение образования, обеспечение им своих детей, заботу о своем здоровье и здоровье семьи. Также богатый человек имеет возможности помогать нуждающимся.

Человек молится. Иллюстративное фото: freepik

Выступать священные тексты можно как в церкви, так и дома у иконы. Но обычно верующие лучшим способом познать Господа считают церковь, поскольку только там можно получить ту особую энергетику.

Также существует еще несколько рекомендаций, как следует читать молитву на удачу во всем или по конкретным делам:

читать молитву нужно регулярно каждый день, поскольку чем чаще произнесена просьба, тем лучше результат. Это покажет искренность человека в своей вере и готовность прославлять Всевышнего на протяжении всей жизни, а не только когда человеку это нужно;

во время обращения к Богу нужно иметь светлые мысли, не желая никому зла. Следует понимать, что просьбы не должны приносить кому-либо боль, горе, вред или другие неприятности, ибо на помощь в таком случае не стоит рассчитывать. Господь может наказать за такие мысли, надолго забрав удачу из жизни человека;

следует показать терпение и смирение, потому что это показывает, что человек готов ждать, не требуя от Господа неотложной помощи.

Обязательно следует помнить, что Бога можно не только о чем-то просить, но следует обязательно благодарить Его за все — за каждый прожитый день, все хорошее, что происходит в вашей жизни и жизни близких. Поэтому верующим следует читать не только молитвы на удачу, но и другие молитвенные тексты.

Люди в церкви. Фото: ru.axios.world

Обращение к Богу может быть не услышано в случае, если человек имеет слабую веру, негативные мысли и ожидания, что Он сделает все за вас. Однако если она понимает, что не может справиться с какими-либо своими грехами, помощь с этим можно попросить у Всевышнего. В то же время, самому человеку нужно будет провести работу над собой, чтобы такого больше не было.

Люди молятся. Иллюстративное фото: Istock

В православном вероисповедании существует множество текстов, с которыми можно обратиться к Богу с просьбой помочь в любом деле. Ниже привели в пример самые сильные из них.

1. Молитва на успех Господу

Это обращение самое сильное и эффективное, ибо направлено непосредственно к Богу, поэтому его рекомендуется читать перед важнейшими делами. Человеку желательно говорить в храме у образов, но в случае отсутствия таких условий можно это сделать и дома. Перед этим нужно зажечь свечу, а затем положить крестный знак и поклониться.

Значок и свеча для молитвы. Фото: ВТО

Ее нужно читать шепотом:

"Господи, Спаситель наш, Отец наш милостивый! Так слетит слово мое к Престолу Твоему, чтобы не потеряется оно в молении других, и не осквернится оно помышлениями греховными! милуешь, любовью Своею исцеляя и пороки омывая со лба грешного. и Святого Духа.

2. Молитва на успех во всем Ангеле-Хранителе

Молитву нужно читать, когда вы хотите преуспеть и благополучие. Каждый человек имеет Ангела-Хранителя, который помогает, оберегает его и наставляет на верный путь. Но нужно вести благочестивый образ жизни, иначе Ангел не будет оказывать помощь и защиту.

Человек молится. Фото: freepik

Эту молитву следует произносить перед сном:

"Ангел Божий, который днесь и постоянно за моей спиной стоишь! Ты всякое деяние мое видишь, слово каждое слышишь, думу всякую читаешь. К тебе моя грешная душа обращается к помощи просящей. Помолись со мной Господу за грехи мои, прошлые и будущие. мне на путь истинный, к Отцу нашему ведущий. Подсобы в делах праведных, защити от бедствия худого.

Три молитвы на удачу Николаю Чудотворцу

С давних времен Николай Чудотворец считается покровителем купцов, моряков и детей, поэтому к нему часто обращаются люди, деятельность которых связана с торговлей и предпринимательством. Но он готов помочь всем просящим об этом.

При жизни и по сей день он был и является всенародным любимцем, поскольку имел хорошую душу и богатую семью. А когда получил отцовское наследство, то пожертвовал его церкви и нуждающимся.

Икона Николаю Чудотворцу. Фото: из открытых источников

Звучит эта молитва так:

"Николай Чудотворец, Угодничек Божий, святой покровитель наш да благодетель! Возьми меня под крыло свое благодатное и благослови дела мои молитвою своею. Закрой от козней греховных и помоги душу от пороков очистить, чтобы Отца нашего восхвалять и Творца. Направляй мне руку свою. помощь.Заступничества твоего смиренно прошу как в дороге морской.

А этот текст произносят, чтобы найти удачу в работе:

"О святителе Николае Чудотворце, добром наставнике и покровителе всех молящихся тебе! Милосердие твое велико и щедрость безгранична! Услышь меня, раба Божьего (имя), который молится тебе с надеждой на помощь в моих торговых делах! Ты видишь мои старания в работе, видишь, что я верен Богу и стараюсь избегать всякого обмана и нечестности в делах. Иисуса Христа, да будет милостив ко мне и моим близким, сохранит от злых действий других людей и темных сил, наставит на верный путь.

Сохрани нас, святитель Божий, от соблазнов и лживых дел, ведь надеемся мы только на твое ходатайство и твою помощь. Да даст Господь нам хотя бы малую награду в жизни этой за усердие, верность вере и доверие Ему. Молимся перед твоим святым образом: укрой нас благодатью Божией от опасностей и бед, помоги не впасть в грех и исправить грехи совершенные. Спаси и сохрани нашу жизнь от всего зла, пусть и в Царстве Небесном же обретем милость Господа Бога навеки. аминь".

Еще одна молитва Николаю Чудотворцу на привлечение денег и удачи в жизнь:

О всехвальном, великом чудотворческом, святителе Христов, отец Николай! и всякого и напастей зла, праведно и благочестиво поживем в нынешнем веке и сподобимся твоим покровительством, если и эсмы недостойны, Видеть земли на блага живых, Единого славя в святых славного Своих Бога, Сына и Отца и Святого ныне, Духа. Аминь.

4. Молитва о выигрыше в лотерею

О, Всесвятый Чудотворец Николай, угодник Господень. Ты покровитель всех верующих и помощник в решении всех имеющихся проблем. Помоги мне грешнику в моей жизни, умоляй Господа даровать мне прощение моих грехов ведомых или неизвестных, совершаемых через недоразумения и недомыслия. Умоляй Господа Бога избавить меня от всяких невзгод и скитаний. Направь меня на путь истинный и сохрани в душе моей искреннюю веру. Пусть жизнь моя наполнится финансовой стабильностью, чтобы бедности и нищеты мне больше не знать. Да будет прибыль моя только во благо и никому не во вред.

5. Молитва на успех Серафима Саровского

Серафим Саровский является еще одним святителем, который известен помощью по торговым делам. Его отец был богатым купцом, но рано ушел из жизни, поэтому деятельность взяла на себя его жена. Преподобный же Серафим, между тем, посвящал себя молитвенному делу и прославился своей добротой и готовностью всех защищать и помогать.

Человек читает молитву. Фото: РПЦ

Молитва Святителю Серафиму Саровскому:

"О преподобном отце наш отче Серафим, Саровский Чудотворец, всем молящимся тебе помощник милостивый! Еще при земной жизни твоей ни один просит твоей помощи не шел от тебя неутешенным, всем на радость было даже видеть тебя и слышать советы твои. К этому же и дар исцелений, прозорливости и помощи страдающим от душевных мучений явил у тебя Господь. по всей стране нашей и по всему миру людям оказываешь помощь и исцеление. нам все, нужное для жизни, и все, полезное для души, оградил нас от грехов и научил истинному покаянию, чтобы мы беспрепятственно вошли в Царство Небесное, где и ты в великой славе находишься, и вместе с тобой и всеми святыми радовались и славили Господа вечно. аминь".

6. Молитва Тримифунтскому Спиридону на удачу и деньги

Этот святитель считается прежде всего покровителем людей, работа которых связана с судопроизводством, но обратиться к нему может любой человек. При жизни кроме богослужебной деятельности он занимался разведением скота, а из прибыли совершал немалые пожертвования в пользу бедных. Сам же он славился скромностью и не стремился к материальным излишествам.

Читается молитва Спиридону Тримифунтскому так:

"На Первом Вселенском Соборе ты явился поборником Веры Православной и чудотворцем, о святителе Спиридон, отец наш. И мертвый из гроба ты воскресил, и змею в золото чудом обратил, и когда пел святые молитвы, Ангелы сослужили тебе! Преосвященнейший владыка Трими моли Бога и о наших нуждах!

На своем рабочем месте церковь рекомендует разместить икону Николая Чудотворца, Серафима Саровского или Святого Спиридона — они покровители людей в их начинаниях и делах.

7. Молитва на хорошую торговлю

"К тебе, ангел Христов, зову. Еще оберегал меня и защищал, и хранил, потому что она не согрешила я когда-то и не согрешу будущему против веры. Так отзовись же сейчас, низойди на меня и помоги мне. Работал я много весьма, и сейчас ты видишь честные руки мои, которыми я трудился. и Он совершит добро меня земными щедростями по трудам моим.

8. Молитва на удачу Матроны Московской

Матрону любят и высоко чтят среди всех святых, потому что она была из простых людей и до конца своих дней никому не отказывала в помощи. После завершения своего земного пути ее поддержка усилилась в несколько раз, ведь теперь она находится на Небесах у Господа.

Молитвенные просьбы помогут преодолеть любые неприятности, привлечь удачу, счастье и процветание. Сначала нужно произнести короткую молитву о ходатайстве, которая звучит так:

"Блаженна Матрона Московская, молим Тебя, передай молитвы наши Господу Богу и попроси его за нас!"

А потом следует поделиться со святой старицей всем, что заставляет страдать вашу душу.

9. Молитва на исполнение желания к Иисусу Христу

"Господи Иисусе Христе, Сын Божий. Не сердись на мою сердечную просьбу, но и не откажи в бесконечной милости. Благослови меня на исполнение желания и избегания всех демонических пропастей. Пусть все задуманное сбудется и ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь" .

10. Молитва к Святого Заместителя Сергея Радонежского

Молитвенное обращение к Святому Заместителю Сергею Радонежскому пользуется популярностью среди студентов, которое основано на истории его жизни. Известно, что у святого не получалось освоить учебные науки, но он проявил способности к обучению благодаря благословению незнакомого человека.

После обращения к Господу Сергей Радонежский стал успешным в учебе.

"О священной голове, преподобный и богоносный отец наш Сергий! Ты своей молитвой, верой и любовью к Богу, и чистотой сердца еще на земле обителью Пресвятой Троицы душу твою сотворил, и общение с Ангелами, и посещение Пресвятой Богородицы удостоился, и дар чудодейственной благодати принял; по отшествии же твоему от земных особенно к Богу приблизился, и Небесной Силы приобщился, но и от нас духом любви своей не отступил и честные твои мощи, как сосуд полный благодати и преизливающийся, нам оставил к Всемилостивому. , моли о спасении рабов Его, живущей в тебе благодати Его верующих и к тебе с любовью притекающих. и мору избавления от нашествия чужеплеменных сохранения, скорбным – утешение, немощных – исцеления, падшим – восстания, заблуждающимся – на путь истины и спасения возвращения, подвизающимся – укрепления, творящего добро – в делах благих успеха и благословения, младенцам – воспитания поучение, незнающим – вразумления, сиротам и вдовам – защита, отходит от этой временной жизни к вечной – благое приготовление и напутствующее слово, отошел – блаженное упокоение, и всех нас сопровождая твоими молитвами подобие в день Страшного Суда от судьбы стоят слева избавиться, а сделаться общниками правой стороны и тот блаженный голос Владыки Христа услышать: "Придите, благословенные Отца Моего, подражайте Царству, уготованному вам от сотворения мира". Аминь».

Ранее Новини.LIVE собрали примеры, как читать молитву "Верую".

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