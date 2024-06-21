Троицкая поминальная суббота 2024 — что категорически нельзя делать 22 июня

Троицкая родительская суббота 22 июня — как поминать умерших и что нельзя делать
Троицкая родительская суббота, которая состоится 22 июня, — один из главных поминальных дней в году, который традиционно предшествует празднику Троице. В эту дату важно поминать всех умерших, а также совершать добрые дела. В то же время нельзя забывать и о строгих запретах.
Как правильно поминать умерших в Троицкую родительскую субботу, какие существуют традиции в эту дату и что категорически нельзя делать, рассказываем далее в нашем материале.
Что такое Троицкая родительская суббота
В православной традиции есть особые поминальные дни, которые называют родительскими субботами. Среди них есть две, которые называются Вселенскими:
- Мясопустная родительская суббота;
- Троицкая родительская суббота.
Эти дни особенные тем, что необходимо молиться не только об умерших родственниках, но и обо всех умерших христианах.
Троицкая родительская суббота 2024 — традиции
Согласно уставу православной церкви в канун праздника Святой Троицы должно пройти заупокойное богослужение. В это время верующие молятся о покое всех умерших, прося для них прощения грехов.
Традиционно в родительскую субботу верующие в храмах пишут записки с именами покойных родственников для того, чтобы священник помянул их у алтаря на литургии и на панихиде уже после службы. Также принято ставить свечи за упокой.
После богослужения принято посещать кладбище, где совершается уже частная молитва об умершем — панихида. На могиле можно убрать, оставить цветы.
После семья собирается за столом. Очень часто люди готовят блюда, которые больше всего любили умершие близкие. Их вспоминают теплыми словами.
Следует заметить, что в Троицкую родительскую субботу поощряется помощь ближнему. Можно помочь нуждающимся, наведаться в приют для престарелых или же детский дом с гостинцами. Можно совершить пожертвования в благотворительный фонд. Как отмечают священнослужители, это тоже форма поминовения усопших.
Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу есть ряд запретов, которые советуют не нарушать, чтобы не навредить своими действиями души усопших, а также самому не согрешить.
Поэтому в Троицкую поминальную субботу нельзя:
- вспоминать самоубийц;
- вспоминать тех, кого не крестили в православной вере;
- устраивать застолье;
- употреблять алкоголь;
- оставлять алкоголь и еду на могилах;
- вспоминать плохое об усопших;
- грустить и плакать.
Приметы Троицкой родительской субботы
По народным поверьям в Троицкую поминальную субботу могут присниться покойные родственники. Они появляются во сне, чтобы просто увидеться с нами или о чем-то предупредить.
Существую примета, по которой, если в дом принести ветку осины и она будет оставаться зеленой на следующий день, год будет хорошим, а если засохнет — следует готовиться к испытаниям.
Также на Троицкую родительскую субботу есть приметы, связанные с погодой:
- Пошел дождь — жди щедрый урожай ягод, грибов и теплое лето.
- Увидели радугу в поминальный день — вас будет сопровождать удача, а здоровье будет крепким.
- Попасть под ливень — к осуществлению заветной мечты.
- Обильная роса в Троицкую субботу — к ранней, холодной и сырой осени.
- Отсутствие облаков — еще два месяца будут идти дожди.
- Жара — до засухи и неурожая зерновых.
- Если в Троицкую субботу посеять ячмень и коноплю — будет урожай.
Ранее мы писали, когда Петра и Павла в 2024 году в Украине.
Напомним, мы рассказывали, как отмечают Троицу в Украине, какие существуют обычаи, традиции и ритуалы в праздник.
Также предлагаем воспользоваться церковным календарем на июнь 2024 года, чтобы узнать важнейшие даты и праздники.
Читайте Новини.LIVE!