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Троицкая родительская суббота 22 июня — как поминать умерших и что нельзя делать

21 июня 2024 13:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Троицкая поминальная суббота 2024 — что категорически нельзя делать 22 июня
Женщина в церкви ставит свечу за упокой умершего. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Троицкая родительская суббота, которая состоится 22 июня, — один из главных поминальных дней в году, который традиционно предшествует празднику Троице. В эту дату важно поминать всех умерших, а также совершать добрые дела. В то же время нельзя забывать и о строгих запретах.

Как правильно поминать умерших в Троицкую родительскую субботу, какие существуют традиции в эту дату и что категорически нельзя делать, рассказываем далее в нашем материале.

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Что такое Троицкая родительская суббота

В православной традиции есть особые поминальные дни, которые называют родительскими субботами. Среди них есть две, которые называются Вселенскими:

  1. Мясопустная родительская суббота;
  2. Троицкая родительская суббота.

Эти дни особенные тем, что необходимо молиться не только об умерших родственниках, но и обо всех умерших христианах.

 

Что такое Троицкая родительская суббота
Верующие на богослужении в храме. Фото: pomisna.info

Троицкая родительская суббота 2024 — традиции

Согласно уставу православной церкви в канун праздника Святой Троицы должно пройти заупокойное богослужение. В это время верующие молятся о покое всех умерших, прося для них прощения грехов.

Традиционно в родительскую субботу верующие в храмах пишут записки с именами покойных родственников для того, чтобы священник помянул их у алтаря на литургии и на панихиде уже после службы. Также принято ставить свечи за упокой.

После богослужения принято посещать кладбище, где совершается уже частная молитва об умершем — панихида. На могиле можно убрать, оставить цветы.

После семья собирается за столом. Очень часто люди готовят блюда, которые больше всего любили умершие близкие. Их вспоминают теплыми словами.

Следует заметить, что в Троицкую родительскую субботу поощряется помощь ближнему. Можно помочь нуждающимся, наведаться в приют для престарелых или же детский дом с гостинцами. Можно совершить пожертвования в благотворительный фонд. Как отмечают священнослужители, это тоже форма поминовения усопших.

 

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу
Девушка на богослужении в церкви. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

На Троицкую родительскую субботу есть ряд запретов, которые советуют не нарушать, чтобы не навредить своими действиями души усопших, а также самому не согрешить.

Поэтому в Троицкую поминальную субботу нельзя:

  • вспоминать самоубийц;
  • вспоминать тех, кого не крестили в православной вере;
  • устраивать застолье;
  • употреблять алкоголь;
  • оставлять алкоголь и еду на могилах;
  • вспоминать плохое об усопших;
  • грустить и плакать.

 

Троицкая родительская суббота 2024 - традиции
Женщина со свечой молится в церкви. Фото: freepik.com

Приметы Троицкой родительской субботы

По народным поверьям в Троицкую поминальную субботу могут присниться покойные родственники. Они появляются во сне, чтобы просто увидеться с нами или о чем-то предупредить.

Существую примета, по которой, если в дом принести ветку осины и она будет оставаться зеленой на следующий день, год будет хорошим, а если засохнет — следует готовиться к испытаниям.

Также на Троицкую родительскую субботу есть приметы, связанные с погодой:

  • Пошел дождь — жди щедрый урожай ягод, грибов и теплое лето.
  • Увидели радугу в поминальный день — вас будет сопровождать удача, а здоровье будет крепким.
  • Попасть под ливень — к осуществлению заветной мечты.
  • Обильная роса в Троицкую субботу — к ранней, холодной и сырой осени.
  • Отсутствие облаков — еще два месяца будут идти дожди.
  • Жара — до засухи и неурожая зерновых.
  • Если в Троицкую субботу посеять ячмень и коноплю — будет урожай.

 

Ранее мы писали, когда Петра и Павла в 2024 году в Украине.

Напомним, мы рассказывали, как отмечают Троицу в Украине, какие существуют обычаи, традиции и ритуалы в праздник.

Также предлагаем воспользоваться церковным календарем на июнь 2024 года, чтобы узнать важнейшие даты и праздники.

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