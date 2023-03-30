В ПЦУ заявили, что готовы оформлять документы на Почаевскую Лавру
В Православной церкви Украины было принято решение о создании религиозной организации "Почаевская Лавра". При этом в ПЦУ заявили, что готовы оформлять документы на эту структуру, которая пока находится под контролем УПЦ МП.
Об этом сообщает местное издание 1540.com.ua.
-
Энистон отреагировала на критику сериала "Друзья": фанаты считают некоторые сцены насмешливыми
-
Обогатились на ремонте судов: в Одесской области на коррупции разоблачены два служащих госслужбы
-
Британские ученые обнаружили одну из самых больших черных дыр во всей Вселенной
-
В Минобороны Китая выступили с заявлением о сотрудничестве с россией
-
Брежнева и Меладзе распродают свои русскоязычные хиты, — росСМИ
-
Несмотря на шторм в Черном море ракетоноситель рф: сколько "Калибров" снаряжено
-
Российские оккупанты заняли почти все медицинские учреждения Луганской области, — глава ОВА
-
Глава СБУ встретился с амбассадором США: детали переговоров
-
Тренер "Марселя" убрал конкурента Малиновского: известна причина
-
В Украине зафиксировали рекордный всплеск угонов авто
Решение Синода
На очередном заседании Священного Синода Православной церкви Украины было принято решение о создании религиозной организации "Почаевская Cвято-Успенская Лавпа Тернопольской епархии Украины".
Эта организация будет входить в состав Тернопольской епархии ПЦУ.
А Священно-архимандритом Почаевской Лавры в составе ПЦУ утвердили митрополита Тернопольского и Кременецкого Нестора.
Заявление митрополита
Владыка Нестор объяснил, что это решение не означает автоматического перехода Почаевской Лавры от УПЦ МП в состав ПЦУ.
Но, отметил он, "мы не просто ожидаем, что нам предложат что-то, но мы готовы уже сейчас начинать процесс оформления документов".
Что касается братии, которая сейчас находится в Лавре, то митрополит Нестор уверен, что после выселения адептов русского мира большая часть монахов останется в этой религиозной организации.
Напомним, в декабре на сессии Тернопольского областного совета депутаты проголосовали за обращение по возвращению комплекса сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры XVIII-XIX века в государственную собственность и расследование антиукраинской деятельности священнослужителей УПЦ МП.
Фото: 1540.com.ua