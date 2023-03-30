В ПЦУ заявили, что готовы оформлять документы на Почаевскую Лавру

Митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор

В Православной церкви Украины было принято решение о создании религиозной организации "Почаевская Лавра". При этом в ПЦУ заявили, что готовы оформлять документы на эту структуру, которая пока находится под контролем УПЦ МП.

Об этом сообщает местное издание 1540.com.ua.

Решение Синода

На очередном заседании Священного Синода Православной церкви Украины было принято решение о создании религиозной организации "Почаевская Cвято-Успенская Лавпа Тернопольской епархии Украины".

Эта организация будет входить в состав Тернопольской епархии ПЦУ.

А Священно-архимандритом Почаевской Лавры в составе ПЦУ утвердили митрополита Тернопольского и Кременецкого Нестора.

Заявление митрополита

Владыка Нестор объяснил, что это решение не означает автоматического перехода Почаевской Лавры от УПЦ МП в состав ПЦУ.

Но, отметил он, "мы не просто ожидаем, что нам предложат что-то, но мы готовы уже сейчас начинать процесс оформления документов".

Что касается братии, которая сейчас находится в Лавре, то митрополит Нестор уверен, что после выселения адептов русского мира большая часть монахов останется в этой религиозной организации.

Напомним, в декабре на сессии Тернопольского областного совета депутаты проголосовали за обращение по возвращению комплекса сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры XVIII-XIX века в государственную собственность и расследование антиукраинской деятельности священнослужителей УПЦ МП.

Фото: 1540.com.ua