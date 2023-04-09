В Вербное воскресенье Предстоятель возглавил богослужение в Киево-Печерской Лавре

Богослужение в Киево-Печерской Лавре. Фото: Украинская Православная Церковь

В Вербное воскресенье, 9 апреля 2023 года, в Украинской Православной Церкви прошла Божественная литургия в честь праздника Входа Господня в Иерусалим. Во время мероприятия, тысячи верующих собрались в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, чтобы принять участие в службе, которую возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

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Богослужение

Вместе с ним служили управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Бородянский Марк, духовенство обители и гости в священном сане. После прочтения святого Евангелия Блаженнейший архипастырь обратился к верующим со словом проповеди.

На сугубой ектении были преподнесены особые просьбы о мире на украинской земле и избавление от врага. Блаженнейший архипастырь также попросил у Бога милости к украинскому народу, освобождения пленных, исцеления больных и помощи тем, кто лишен дома. В молитве после ектении, он также попросил Божьего благословения для тех, кто помогает нуждающимся.

После отпуска, Предстоятель поздравил верующих с праздником и прочитал молитву на освящение Ваия, а затем окропил верующих и ивовые ветви святой водой.

Церковное мероприятие проходило в условиях пандемии COVID-19, поэтому на территории Лавры были приняты меры безопасности для участников и персонала. Так, верующим предоставили маски и рекомендовали соблюдать социальную дистанцию.

Богослужение. Фото: УПЦ

Богослужение. Фото: УПЦ

Богослужение. Фото: УПЦ

Богослужение. Фото: УПЦ

Богослужение. Фото: УПЦ

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