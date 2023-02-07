Россияне проводят обыски в украинских церквях, — ЦНС
Россияне проводят обыски в украинских церквях. Сейчас оккупанты подвергают ряд конфессий на оккупированных территориях репрессиям, в частности обыски провели в приходах ПЦУ, ГКЦУ и "Свидетелей Иеговы".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Обыски в церквях
"Это все происходит на фоне встречи гауляйтера Евгения Балицкого с Кириллом Гундяевым — главой московской церкви. На ней коллаборант пообещал содействовать российским религиозным деятелям в деятельности на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.
"Ранее россияне начали заниматься "интеграцией" церквей на временно оккупированных территориях, в пределах которой в регионе останутся лишь подконтрольные кремлю церкви. Ею занимается ОО "российская ассоциация защиты религиозной свободы", которая финансируется за счет грантов президента рф", — напомнили в ЦНС.
Фактически, организация занимается ревизией имущества других конфессий, чтобы в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную православную церковь и мусульманские ячейки, не подконтрольные духовному управлению мусульман России. Аналогичную политику Москва уже отработала в свое время в Крыму.
Напомним, что в городе Киров (россия) пылала Феодоровская церковь. Возгорание произошло 25 января. Информация о пожаре появилась после часа ночи. По предварительной информации, пострадавших нет.
В 03:55 удалось ликвидировать открытое горение. Причина пожара устанавливается, на месте работают следователи МЧС россии. В 06:00 пожар удалось полностью ликвидировать на площади 225 кв. м.