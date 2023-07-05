Спецпроект "Герои в тылу": как Зоопатруль спасал животных

Спецпроект "Герои в тылу". Фото: Новини.LIVE

В первые дни русско-украинской войны люди убегали подальше из городов, куда прилетали ракеты. Из-за страха и паники, а также веры, что все закончится через несколько дней, люди не всегда забирали с собой животных. Закрытые в квартирах и оставленные во дворах частных домов кошки и собаки остались без еды и воды.

В Киевской области волонтер Дмитрий Ревнюк взялся спасать домашних животных от смерти с первых дней войны. Позже его команду будут называть "Зоопатрулями". Новини.LIVE в рамках спецпроекта "Герои в тылу" познакомит вас поближе с человеком, который, не боясь мин и обстрелов, вывозил животных из Бучи и Ирпеня, из поселка Богородичное Донецкой области и затопленной части Херсонщины.

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Дмитрий Ревнюк: о герое

Дмитрий Ревнюк за 14 лет построил свою империю рекламы — снимал ролики для фармацевтических компаний и издавал журнал о ветеринарии. Сейчас он занимается сотнями животных, которых с командой спас от войны, жестоких владельцев или равнодушных людей. Почти за год ему удалось построить "империю спасения" — собрать команду, открыть клинику и приют. А все началось с первой спасенной собаки.

Основатель ОО "Зоопатруль Украина" Дмитрий Ревнюк. Фото: Новини.LIVE

"Мы случайно спасли собачку, соседка попросила. Я не знал, что это такая большая проблема в Киеве — запертые животные. Мне и в голову такого не могло прийти, что люди бросали их из-за паники. Я опубликовал пост в Fаcebook, что звоните, если слышите, что где-то закрыта собака. И оставил свой номер. За три дня у нас было 723 заявки о закрытых животных. Это очень большой объем. Я и подумать не мог, что нам удастся их спасти", — рассказал Дмитрий.

Спасенные собаки в приюте. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что сначала животных спасали варварским методом — выбивали дырки в стенах. Потом нашли лайфхак — выкручивать дверные глазки и через трубочку забрасывать в квартиры корм.

Истории спасения

"Мы спасли более 1300 животных. Я не скажу, что какое-то спасение было самым тяжелым, но было такое, что я до сих пор не понимаю, как животное выжило. Это кошечка Шафа. Она в Бородянке на седьмом этаже прожила 50 дней без еды, без воды. Ей 15 лет, она очень старенькая. Сейчас она счастлива в своей семье", — рассказал Дмитрий.

Чтобы достать ее, команда волонтеров привлекла спасателей, поднимавшихся за кошкой на пожарной машине. Не менее сложным оказалось и спасение находившихся на заминированной территории двух ротвейлеров в Буче. Тогда команде "Зоопатрулей" пришлось рисковать своей жизнью.

"В Буче возле кафе бродили два ротвейлера, все в крови. Мы пытались поймать их и позвали сапера. Он такой громадный, два метра ростом, на нем 60 кг бронежилет. А он говорит: "Я не зайду, я собак боюсь". А я ему отвечаю: "Да ты только что бомбы крутил руками, какие собаки?" — с улыбкой вспомнил Дмитрий.

Команде во время работы в Киевской области удалось спасти всех, к кому они по вызову ехали на помощь. После этого "Зоопатруль" начал работать по всей территории Украины и спасать животных, в частности, на Донбассе.

Вызовом для волонтеров стала Каховская трагедия. На второй день после подрыва ГЭС команда отправилась в Херсонскую область, чтобы доставать из воды домашних любимцев.

"Мы подготовили лодки, корма, переноски, чтобы быть там эффективными. У нас были договоренности, что будем сотрудничать с ГСЧС. На месте мы разделились на две группы: одна работала в Херсоне, другая — в затопленных селах. Наши волонтеры попали под обстрел, ситуация была стрессовой. Но нам удалось спасти более 100 животных", — рассказала волонтер Ирина.

Империя спасения

Сначала за свои средства, а потом и за донаты Дмитрий в войну открыл две клиники и приют. Эту "империю спасения" создали по европейскому образцу.

Основатель ОО "Зоопатруль Украина" Дмитрий Ревнюк. Фото: Новини.LIVE

Приют в Ирпене ОО "Зоопатруль Украина". Фото: Новини.LIVE

"Зоопатруль" сопровождает животных с момента спасения до счастливого мгновения — жизни в новой семье. И пристраивают хвостиков в украинские семьи, которые сейчас вынужденно находятся за границей.

"Мы совершаем регулярные рейсы, машины забиваем животными, и волонтеры едут в Германию, Польшу. Отдают животных людям, которые готовы о них заботиться. Потом они нам присылают фото, где животные счастливы. Вот у нас кот Мощун, у него была травма пулевая, а сейчас он за границей. Смотрю — наелся, доволен. Был совершенно дикий кот, а стал просто буся", — рассказал Дмитрий.

"Зоопатруль": герои в тылу

Дмитрий признался, что сначала держал обиду не выезжавших и бросавших животных дома людей. Однако потом понял, что у большинства не было возможности спасать кошек, когда на руках под обстрелами приходилось выносить из дома детей. Однако призывает граждан думать о домашних любимцах, как о членах семьи.

"Порядочный человек за животным должен смотреть, как и за ребенком. А вот люди, которые спасают, наши ловцы, для меня герои. Одного нашего ловца порвала собаку, он теперь с инвалидностью, рука не работает. Но он дальше волонтерит, идет и спасает животных", — подытожил Дмитрий.