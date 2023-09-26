Суд над Коломойским и новая фаза войны: прямой эфир Новини.LIVE

Прямой эфир с Дмитрием Корнийчуком. Коллаж: Новини.LIVE

Во вторник, 26 сентября, гостем студии Новини.LIVE стал политический эксперт Дмитрий Корнийчук. В интервью он ответит на разные вопросы, которые волнуют украинцев.

Посмотреть интервью можно на YouTube канале Новини.LIVE.

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Интервью Новини.LIVE

Дмитрий Корнийчук вместе с ведущей канала Ланой Шевчук будут говорить о ситуации на фронте, оружии от США, суде над Коломойским и взрывах в Крыму.

Также политический эксперт выразит свое мнение по поводу того, в чем могут обвинить Залужного, новую фазу войны и выборы в Украине во время войны.

Напомним, ранее Дмитрий Корнийчук рассказал о мифах "русского мира" против реальности.