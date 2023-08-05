Украинские беженцы имеют возможность бесплатно жить в Европе: детали

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: google.com

Граждане Украины могут получить жилье в европейских странах, пользуясь специальными ресурсами для аренды. Эта помощь бесплатна для украинских переселенцев, особое внимание уделяют семьям, которые имеют детей.

Об этом сообщили на сайте компании Airbnb, занимающейся арендой жилья.

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Кто имеет право на бесплатное жилье

Отмечается, что заявки необходимо отправить через соответствующую платформу, где они будут рассматриваться специалистами компании. Однако подать обращение вы можете:

если в вашей семье есть дети;

нахождение в выбранном жилье может быть от семи до 30 дней;

вы являетесь лицами, которые ранее не пользовались поддержкой от United for Ukraine.

Как подать заявку

Сначала нужно зайти в раздел "Найти временное жилье" на сайте по этой ссылке.

После этого выберите страну, где вы планируете временно проживать. Вам предоставят информацию о том или ином жилье.

Вид опций на платформе. Скриншот: Styler

Также у украинцев есть возможность обращаться к специалистам, занимающимся информационной поддержкой, юридическими консультациями, психологической поддержкой, образованием и работой.

Что необходимо для получения жилья

Для того чтобы иметь жилье, беженцы должны предоставить следующую информацию:

кому, где и на какой период требуется жилье;

подтверждение того, что ваша семья покинула Украину в результате боевых действий и находится в сложных жизненных обстоятельствах.

Для этой процедуры можно использовать паспорт гражданина Украины, разрешение на работу или вид на жительство в нашей стране.

Напомним, в странах Европейского Союза (ЕС), куда массово выехали украинские граждане из-за войны в своей стране, до сих пор наблюдается дефицит рабочей силы. При этом в украинцев есть конкурентные преимущества по сравнению с другими беженцами в вопросе образования и крайне необходимых навыков.