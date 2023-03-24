Украинцы поддержали петицию о создании Пантеона Героев на Аскольдовой Могиле
Украинцы поддержали петицию о создании Национального Пантеона Героев Украины на Аскольдовой могиле в Киеве. Она набрала 25 тысяч подписей.
Об этом свидетельствует информация на сайте Офиса президента.
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Петицию теперь должен рассмотреть Президент Украины Владимир Зеленский.
"Благодарю сильно. Теперь жду ответ от Владимира Зеленского и верю в вашу поддержку этой великой идеи, которая крайне нужна нашей стране", — написала автор обращения Алина Михайлова.
Пантеон на территории парка Аскольдова Могила в Киеве должен стать местом почетных захоронений и памяти выдающихся героев украинской истории.
В петиции говорится, что этот парк предложили из-за того, что это одна из самых известных исторических местностей в столице Украины. Там испокон веков хоронили военных и других известных личностей.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Героя Украины" Александру Мациевскому, расстрелянному оккупантами после слов "Слава Украине".
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 7 марта в бою погиб боец 67-й отдельной механизированной бригады, герой Украины и доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он храбро защищал государство от врагов с 2014 года.
Добавим, в Одессе появилось новое граффити с защитником, расстрелянным россиянами после слов "Слава Украине". Мурал был нарисован на улице Среднефонтанской.