В Украине появится новый праздник: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба главы государства

Президент Украины своим указом установил новый праздник — День работника оборонно-промышленного комплекса. Его будут отмечать каждый год 13 апреля.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

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Новый праздник

В Украине появился новый праздник — День работника оборонно-промышленного комплекса Украины.

Этот праздник основал своим указом №214/2023 Президент Украины Владимир Зеленский.

Причина и дата

Глава государства объяснил логику нового праздничного дня тем, что необходимо учесть "важное значение оборонно-промышленного комплекса для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета Украины, значительный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в укрепление обороноспособности государства".

День работника оборонно-промышленного комплекса будет отмечаться 13 апреля.

Указ Президента вступил в силу в день его подписания.

Напомним, в прошлом, 2022 году в Украине впервые отмечали новый государственный праздник — День Украинской Государственности, 28 июля. Праздник был установлен указом Президента Владимира Зеленского, подписанным 24 августа 2021 на тридцатую годовщину Независимости Украины.