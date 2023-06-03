Где увидеть медведей под Киевом: приют "Біла скеля" спасает животных от человеческой жестокости

Медведь Сыночек в медвежьем приюте "Біла скеля". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

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Увидеть в Украине медведя не так уж сложно. Кроме примерно 300 бурых медведей, обитающих в дикой природе, еще по меньшей мере две сотни животных содержатся в неволе. Их можно встретить в больших зоопарках — в просторных вольерах, оборудованных по мировым стандартам. А можно — в частных контактных зверинцах, в шоу передвижного цирка, на детских праздниках и даже при ресторанно-гостиничных комплексах.

Смешные мохнатые мишки развлекают посетителей, дети и взрослые охотно фотографируются с маленькими медвежатами, и выглядит все это очень мило. Но за кулисами этой благостной картины — жизнь в муках, клетка, в которой нельзя пошевелиться, увечья и преждевременная смерть, если владелец решит, что медвежонок уже вырос и стал опасным.

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Новини.LIVE побывали в медвежьем приюте "Біла скеля" в селе Чубинское Киевской области, где реабилитируют медведей, искалеченных в цирках и частных зверинцах.

На асфальтированной дороге к приюту "Біла скеля" нарисованы следы медвежьих лап. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Сейчас здесь живут четыре медведя: Сыночек, Люба, Михасик и Чада. Вот их истории, после которых вам вряд ли когда-нибудь захочется пойти в цирк с животными или сфотографироваться с забавным медвежонком.

Сыночек

Бурого медведя Сыночка в "Білу скелю" отдали его бывшие хозяева — семья цирковых артистов из Нежина. Он родился в 2010 году и до того, как попасть в приют почти девять лет провел в клетке площадью четыре квадратных метра.

Сыночек в приюте "Біла скеля". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"Медведи живут приблизительно 30 лет, то есть большую часть жизни Сыночек прожил в маленькой клетке. Соответственно получил кучу заболеваний: сердце, сосуды, артроз, проблемы с зубами — стоматологам пришлось очень много с ним работать", — рассказывает главный зоолог Киевского зоопарка, соосновательница убежища "Біла скеля" Марина Шквира.

Марина Шквиря рассказывает про Сыночка. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

В приюте Сыночка вылечили, стерилизовали — как всех медведей-самцов, живущих в приюте, и он стал всеобщим любимцем. Несмотря на свою трудную биографию, он не озлобился и не стал ненавидеть людей. Сыночек всегда рад пообщаться, когда кто-нибудь подходит к решетке, которой огорожена его территория — он настолько общителен, что в приюте его называют "медведь-лабрадор".

Свое цирковое прошлое медведь теперь, похоже, даже не вспоминает.

"Обычно они ничего такого не умеют во всех этих цирках. Единственное, что умеет Сыночек — хлопать себя лапой по голове, как человек, у которого болит голова", — рассказывает соосновательница "Білої скелі".

Медведь Сыночек. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

По ее словам, до того как сотрудники приюта начали пересекаться с цирковыми артистами, им казалось, что в цирке все же имеют какой-то опыт содержания диких животных.

"Но нет. Они совершенно не разбираются ни в поведении животных, ни в кормлении, ни в лечении. Они просто работают на постоянный конвейер: набрали медвежат, какой-то один самый щупленький согласился, что его заставляют что-то делать — вот с ним они и работают, пока он маленький и еще не очень агрессивный. Потом от него избавляются и берут новых", — говорит Марина.

Теперь Сыночек просто наслаждается жизнью — у него есть собственная, весьма обширная огражденная территория с водоемом и берлогой. Берлогу ему выкопали сотрудники "Білої скелі" — по самым передовым стандартам, принятым в лучших зоопарках мира. Но Сыночек внес свои коррективы, обустроив в берлоге не одно спальное место, а целых два — для себя и для своего любимого мячика.

Сыночек делает зарядку в вольере. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Сыночек играет с палкой. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Медведь Сыночек. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 3

"Честно говоря, этот мяч мы как-то раз просто забыли у него в вольере. Это обычный мяч для больших собак — медведям такие обычно не дают, потому что взрослый медведь порвет его за полсекунды. Но Сыночек очень аккуратен: он его прячет в берлоге, иногда вытаскивает, гоняет его, играет в футбол. Это его самая любимая игрушка", — говорят в "Білій скелі".

Люба и Михасик

Семилетняя Люба попала в приют еще детенышем. До этого она жила у тех же хозяев, что и Сыночек — ее купили маленькой, отняв у матери, и использовали в цирковых шоу и на детских праздниках.

У хозяев Люба жила в клетке на улице, рядом с клеткой Сыночка. Она очень боялась своего взрослого соседа: в природе медвежата до двух-трех лет живут с матерью и не приближаются к посторонним медведям.

Михасик и Люба в приюте. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Поскольку Любу изъяли в раннем возрасте, физически ее здоровье не сильно пострадало. Однако из-за тесной клетки и постоянного стресса у нее развилось так называемое стереотипное поведение: Люба постоянно бегала кругами или билась о решетку. Потребовалось много времени и усилий, чтобы она поправилась и научилась, как говорят в приюте, "снова быть медведем".

У друга и партнера Любы, девятилетнего Михасика несколько иная история. Михасик — так называемый "ресторанный медведь": он жил при ресторанном комплексе в Хмельницкой области и развлекал гостей заведения. Пока он был детенышем, его использовали для фотосессий, а когда подрос и стал опасным, посадили в клетку два на два метра.

Михасик в вольере. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

В этой клетке Михасик провел четыре года. В отличие от большинства медведей в таких условиях, он не кричал, не ходил по кругам и не бился о решетку — просто молча лежал целыми днями, отвернувшись к стене, отказывался от пищи и воды. В конце концов посетители ресторана начали жаловаться, и владельцы согласились отдать Михасика в реабилитационный центр.

Первые недели Михасик не решался выходить из бокса в вольер. Он никогда не жил на открытом пространстве, не знал, что это такое — ходить по траве, купаться в водоеме, бродить по кустам. Однако со временем Михасик все же адаптировался, а потом даже подружился с Любой, и теперь они живут в общем огромном вольере.

Михасик и Люба в вольере. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Люба (на переднем плане) и Михасик. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Михасик. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 3

"Вообще-то взрослые медведи — одиночки, они живут каждый на своей территории, и самец с самкой встречаются только в период размножения. Но в неволе бывает по-разному — вот Люба с Михасиком очень подружились. Иногда, конечно, ссорятся, но некритично. А так все делают вместе — едят, играют, отдыхают", — говорит Марина.

В зимнюю спячку медвежья парочка тоже впадает вместе — и, соответственно, вместе и просыпаются.

"Если Люба проснулась и ей скучно, она Михасику спать не даст однозначно", — говорят в приюте.

Кстати, представление о том, что медведи должны засыпать зимой и спать, не просыпаясь, до самой весны, не совсем соответствует истине. В таком мягком климате, как в Украине, медведь может проснуться посреди зимы, разыскать себе что-нибудь съестное и снова заснуть.

Медведям дают сухой корм и яйца. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Еще в состав медвежьего рациона входят орехи и фрукты. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Чтобы медведи больше двигались, еду для них разбрасывают по вольеру. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Кормление медведей. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Михасик выловил себе яблоко. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 5

"Не просыпаются только беременные самки — они и рожают во сне. А так медведь может проснуться в декабре или в январе, прогуляться, как до холодильника, и снова лечь спать — это абсолютно нормально. То есть если вы видите следы в снегу где-нибудь на Говерле — не пугайтесь, это не шатун-людоед", - говорит Марина Шквиря.

Чада

Самая старая и уважаемая жительница "Белой скалы" — 25-летняя цирковая медведица Чада. 25 лет — весьма солидный возраст для медведей, поэтому Чада плохо видит и у нее почти нет зубов. Цвет шерсти у нее очень светлый, но это не седина: просто Чада — тяньшанский медведь.

"Это редкий подвид бурого медведя, который обитает на высокогорных хребтах Средней Азии, в Гималаях, Пакистане, на Тянь-Шане и Памире. Сейчас их в мире осталось всего несколько сотен. Еще во времена Советского Союза их начали отлавливать в природе и распределять по республикам, по коммунальным предприятиям — циркам и зоопаркам", — рассказывает Марина Шквиря.

Егор Яковлев и Марина Шквиря возле вольера Чады. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Чада родилась уже в неволе и попала в Национальный цирк в Киеве. Большую часть своей жизни она провела, гастролируя с цирковыми шоу, а затем ее перепродали другому цирку. Однако там старая медведица, почти слепая и беззубая, быстро стала не нужна. Новый хозяин просто бросил ее в тесной клетке в промзоне на Киевщине, и выжила она только благодаря жалостливым людям, которые ее подкармливали.

Медведица Чада плохо видит. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

В конце концов, после долгих скитаний Чада оказалась в "Білій скелі". Теперь у нее, как и у всех прочих здешних медведей, есть собственная территория с водоемом, берлогой и всеми удобствами. Любимое занятие Чады на пенсии — хлопать лапой по воде, брызгая на траву. Этим она может заниматься часами.

"Это частично остатки стереотипного поведения после жизни, проведенной в тесной клетке. Но это такая мягкая форма, которая ее развлекает, дает возможность моциона, поэтому мы решили это не корректировать", — объясняет Марина.

Медведица Чада в приюте "Біла скеля". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Медведица Чада в приюте "Біла скеля". Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 2

В "Білій скелі" говорят, что Чада — настоящий боец: бывшим владельцам так и не удалось сломать ее психически.

"Когда она сюда попала, она, конечно, очень стрессовала, но в отличие, например, от Сыночка или Михасика, в вольер вышла сразу и сразу же со всеми поскандалила. Она вообще по характеру — такая бабушка у подъезда. Когда в соседнем вольере рядом с ней жили медвежата, она на них топала, чтобы тише бегали и не будили ее", — говорит зоолог.

Чада готовится к выходу в большой вольер. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

У Чады есть две родные сестры — Чудо и Христина. Чудо сейчас живет в Киевском зоопарке, а Христина после долгой цирковой карьеры оказалась в приюте для медведей во Львовской области.

"У Христи цирроз печени, потому что в цирках часто дают медведям алкоголь. Под действием алкоголя они более послушны, на многое готовы за дозу — например, соглашаются выйти из темноты на освещенную арену, что для животных обычно является стрессом. Вообще медведи очень аддиктивны: алкоголь, сладости — они быстро к этому привыкают, как и люди. И, как и люди, от этого болеют", — объяснила Марина Шквиря.

"Животных убивают или куда-нибудь девают"

Медвежата, которые раньше жили по соседству с Чадой, уже уехали из "Білої скелі" — для них нашлось место в реабилитационном центре "Worbis" в Германии. В прошлом году их спасли с фермы под Киевом — хозяева купили их маленькими, чтобы развлекать посетителей. Медвежат было пятеро: двоих тогда забрала "Біла скеля", а остальные отправились в медвежий приют "Домажир" на Львовщине.

"Медвежат размножил экопарк Фельдмана и Менский зоопарк, они таким постоянно занимаются. Затем их продали как смертников на Ясногородскую страусиную ферму на Киевщине. На ферме были еще львята, леопард, кто-то выжил, кто-то нет. Активисты UaAminals подняли большой резонанс, и ферма согласилась их отдать. Львят забрала Наталья Попова из Центра спасения диких животных, медвежат — мы, а леопард просто не дожил», — рассказывает Марина.

По ее словам, то, что некоторые зоопарки бесконтрольно размножают животных и продают их всем желающим, — огромная проблема.

"Пока животные еще маленькие, люди фотографируются с ними пару месяцев, а когда детеныши вырастают, их убивают или куда-нибудь девают", — пояснила она.

Также в приюте "Біла скеля" живет спасенная волчица. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Также в приюте "Біла скеля" живет спасенная волчица. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Полярная волчица Джавелина. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 3

Правоохранители, к сожалению, часто смотрят на это сквозь пальцы.

"Законодательство у нас очень мягкое, несмотря на то, что это краснокнижные животные. Таких животных вообще нельзя содержать и размножать без специального разрешения. Но контроль очень слабый — это не уголовная ответственность, и конфисковать медведя очень тяжело", — предупреждает зоолог.

Впрочем, спасти животное все же возможно. Людям, которые видят, как животное избивают или издеваются над ним, соосновательница "Білої скелі" советует, прежде всего, снять происходящее на видео.

Свою собаку основатели приюта взяли с улицы. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"Это очень поможет, особенно если это происходит при детях или это могут увидеть дети. Тогда это автоматически переходит к юрисдикции Уголовного кодекса, и это даст вам больше возможностей. В других случаях, если вы просто видите плохие условия содержания, вы заходите на сайт Государственной экологической инспекции и подаете через электронную форму соответствующее заявление", — говорит Марина Шквиря.

Впрочем, чтобы Госэкоинспекция выполнила свою работу, на нее придется долго давить, поэтому зоолог советует одновременно обратиться в зоозащитные организации и действовать вместе с ними. В тяжелых случаях судебные процессы по изъятию животного могут длиться годами, предупреждает Марина.

Медведь на день рождения

Впрочем, некоторым животным все же везет: их удается изъять через суд или же владельцы соглашаются передать их в реабилитационные центры добровольно. К сожалению, всех, кому нужна помощь, "Біла скеля" принять не может — приют существует исключительно за средства его основателей и донатов от неравнодушных людей.

"Мы с моим мужем, зоологом Егором Яковлевым вложились в строительство приюта, то есть все самое масштабное сделали сами. А дальше мы живем за счет пожертвований: у нас есть специальный благотворительный фонд, где все прозрачно, никаких частных карт или еще чего-то. Человек может пожертвовать столько, сколько захочет, и быть уверенным, что это все законно и открыто", - говорит Марина Шквиря.

Егор Яковлев и Марина Шквиря. Приют "Біла скеля" в селе Чубинское. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

С началом войны приюту частично помогали и иностранные организации — например, фонд из Италии построил домик для персонала. Также по выходным дням в "Белой скале" проводятся платные экскурсии для всех желающих — они не приносят особой прибыли, но играют большую просветительскую роль.

"Мы верим, что дети, которые к нам пришли и узнали историю Чады или Сыночка, когда вырастут, своих детей в цирк не поведут", — говорит Марина.

Также на сайте "Білої скелі" можно оформить себе опекунство над медведем.

"Это такая виртуальная штука: можно взять на неделю опеку над кем-то из наших медведей и получить от нас благодарность в соцсетях и сертификат опекуна. Такой сертификат можно подарить на день рождения, например, ребенку. Настоящий медведь на день рождения — не игрушечный, а живой! " — смеется соосновательница приюта.

Марина Шквиря. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

На самом деле медведей "дарят" себе не только дети, но и взрослые. Так, в мае опекунами старушки Чады стали бойцы 67-го отдельного стрелкового батальона.