Залужный унаследовал миллион долларов и пожертвовал их на ВСУ

Залужный получил в наследство миллион долларов: от кого и на что пошли деньги
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в январе получил миллион долларов в наследство от американца украинского происхождения. Он отдал их на нужды ВСУ.
Об этом пишет BBC News Украина.
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Американское издание The New York Times сообщило, что деньги Залужному завещал гражданин США Грегори (Григорий) Степанец. В то же время, неизвестно, было ли в завещании условие передать деньги на армию.
Как пояснили изданию BBC в Генштабе, Степанец не был родственником Залужного, а наследство стало символическим и достаточно неожиданным для самого главнокомандующего жестом украинца из США в поддержку Украины и ее армии.
New York Times рассказала о случае с Залужным мимоходом, в статье о пожертвованиях, которые украинцы отдают на ВСУ.
Газета сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины, что за прошлый год жители и фирмы страны пожертвовали вооруженным силам 22,3 млрд гривен, или около 500 млн долларов США.
В пресс-службе Генштаба изданию BBC подтвердили, что Залужный отдал деньги на армию.
"Согласно завещанию гражданина Соединенных Штатов Америки украинского происхождения Григория Степанца от 15 ноября 2022 года, одним из получателей наследства в размере 1 миллиона долларов США определен генерал Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины", — говорится в сообщении Генштаба.
В ведомстве отметили, что Залужный отправил эти деньги в полном объеме на спецсчет Национального банка Украины для сбора средств на нужды армии, что подтверждено SWIFT-сообщением банка от 5 января 2023 года.
Семья Залужного такое решение поддержала.
"Я всю свою жизнь отдал Вооруженным силам. И не сомневался, что должен делать с наследством. Последняя воля господина Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным силам Украины. И благодарен своей семье за понимание", — сказал Залужный.
Что известно об украинце, который передал деньги Залужному
Григорий Степанец родился в 1938 году в Виннице. Его отец воевал во Второй мировой войне и был убит немцами в октябре 1941 года.
"Григорий с матерью были эвакуированы на Урал, где они подверглись голоду и другим испытаниям. После окончания войны они вернулись в Винницу. В городе тогда так же было очень мало еды. Выжили лишь благодаря тому, что дядя, который воевал (был ранен и потерял ногу), делился с ними военным пайком", — рассказали в Генштабе ВСУ.
После завершения средней школы с золотой медалью в 1956 году Григорий Степанец поступил в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, который так же закончил с отличием, получив степень магистра по математике, степень магистра по химии и степень кандидата наук по физической химии.
Он свободно владел украинским, русским, немецким, итальянским и английским языками, перевел несколько книг.
После завершения высшего образования, Григорий Степанец работал научным сотрудником в университете, а впоследствии — в разных учреждениях старшим системным программистом и аналитиком.
"Работая в Геофизическом научно-исследовательском институте в Москве, он подписал письмо в поддержку диссидентов и вскоре был освобожден советской властью по сфальсифицированным предлогом. Позже его преследовало КГБ, и он не мог работать. Подал заявку на получение выездной визы, но ему отказали", — рассказали в Генштабе.
Ситуация изменилась после прихода Михаила Горбачева к власти, когда Григорию Степанцу дали разрешение на выезд из Советского Союза.
В 1989 году он приехал в США и начал работать в компании Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, разработчиком программного обеспечения. Вместе с другим разработчиком программного обеспечения они изобрели патент, переданный Microsoft на декодирование кодов данных переменной длины.
Как рассказали родственники Григория Степанца,"с любовью Григория к Украине можно сравнить только его любовь к растениям и деревьям".
У Григория и его жены Аллы, с которой они познакомились в 1959 году, остались дочь, внук и правнук.
Сообщение о неожиданном наследстве украинского главнокомандующего появилось на фоне скандала вокруг контрактов на поставку продовольствия в Минобороны.
Напомним, в Минобороны разразился скандал — журналисты узнали, что там проводили закупки продовольствия для ВСУ по значительно более высоким ценам. Кое-где разница в стоимости была в несколько раз выше тех, которые были доступны потребителям на рынке. Алексей Резников отреагировал на скандал и объяснил, что стало причиной "несправедливых" цен.