Позывная Ведьма рассказала о жизни на войне: эксклюзив

Ольга Бигарь. Фото: Олег Пальчик

Офицер 241 ОБР ТРО ВСУ, военная Ольга Бигарь, позывной "Ведьма", в рядах украинской армии с начала полномасштабного вторжения России.

Она из того числа добровольцев, которые возмутились российской агрессией, начали изливать свою ярость на врага службой в амии. Кстати, так же поступили самые близкие родственники Ольги — братья и мама.

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С начала нашего разговора Ольга сразу объясняет свой выбор встать на защиту страны.

"Перед тем как пойти в ВСУ, я себя спросила, каким должно быть решение, о котором я не буду сожалеть и о котором мне будет приятно рассказывать детям с каким-то руководством. Это очень хороший пример для будущего поколения. Хочу принять участие в процессе защиты страны", — объясняет Ольга.

Ольга Бигарь родилась на Донбассе, поэтому война для нее началась не 24 февраля 2022, а весной 2014-го. Тогда она была вынуждена переехать в Киев, где изучила правоведение и открыла компанию по предоставлению юридических услуг. Воспитывает 7-летнего сына, который сейчас живет с тетей Ольги.

Ольга Бигарь до войны. Фото: соцсети Ольги Бигарь

"Я ему не сказала, что мама едет защищать страну. Отправила его к тете за неделю до начала войны. Он с пониманием отнесся, но переспросил: "А почему так много вещей?" Я ответила: "У тебя будут очень веселые каникулы". Позже он все понял, а теперь присылает картинки и говорит: "Мама, вы должны победить и поскорее вернуться домой". Разлуку мы оба переносим как необходимую жертву победе", — рассказывает Ольга.

Ольга Бигарь служит в 241-й бригаде и командует минометным взводом. Более полугода выполняла боевые задания в Бахмуте. В общем, она на передовой войне все ее время. А это постоянные обстрелы, постоянный риск погибнуть и непрерывные стрессы.

Однако, по словам Ольги, каждый военный, независимо от гендера, эти же стрессы воспринимает по-разному. Она не разделяет мнение, что женщинам на войне сложнее мужчин.

Ольга Бигарь на войне. Фото из личного архива Ольги Бигарь

"Психологическая устойчивость у каждого человека разная, и гендер не влияет на это. Мы с девушками, а нас двое в подразделении, живем в одинаковых с ребятами условиях и работаем на равных. У нас у обоих очень мощная мотивация делать нашу работу. Вот эта мотивация и придает устойчивость держаться", — объясняет Ольга.

Сложнее всего на войне не жизнь в окопах с мышами и остатками тел врага

В целом, по ее словам, самым сложным на войне есть потери, молчание в рации собратьев, "прилеты" по гражданской инфраструктуре мирных городов. А бытовые вещи на фронте теряют свою значимость. В качестве примера Ольга рассказывает об условиях, в которых живет больше года. Это окопы и подвалы с блохами, мышами, крысами, мухами.

Из-за постоянной опасности обстрелов военные не выносят мусор из окопов. Но это полбеды. Когда военные занимают позиции противника, приходится жить вместе с остатками их тел и продуктов жизнедеятельности.

"Но это тоже не важно, если у тебя выбор между попасть под обстрел или перетерпеть некоторые бытовые неудобства. Мы быстро обживаем позиции, проводим свет, имеем кухоньку, импровизированные туалеты в ведерке, который выносим ночью, моемся сухим душами, еду от мышей прячем в ящики из-под боеприпасов. Дождевую воду собираем для бытовых целей. С клопами, блохами и мухами воюем химией", — говорит Ольга.

Ольга Бигарь на войне. Фото из личного архива Ольги Бигарь

Отдельная дисциплина у военных как мужчин, так и женщин касается личной гигиены. На каждой позиции есть мини-умывальник из бутылок и зеркало. После смены на позициях одежду и спальники стирают в стиральных машинках, поэтому грязным не ходит никто.

"Все, кто имеют длинные волосы (и парни, и девочки) заплетают их в косы или завязывают в пучки, чтобы было удобно под каской и они не растрепывались. Макияж — это вопрос личный. Мне, например, неудобно. Тем более у меня темные брови и ресницы от природы".

В общем, говорит Ольга, на позициях чувствуешь себя в безопасности. Опасность ждет пути к ним. Большинство военных готовы идти пешком хоть 5 км в полной выкладке, лишь бы не сесть в броню или авто. Все просто — в машинах ты цель номер один для врага. А идя пешком, услышав свист снаряда, успеваешь упасть на землю. Это дает хоть какое-то чувство контроля.

Опасные участки приходится пробегать, но дорога там настолько плохая, что кажется бежишь на месте. Особенно сложно бежать по грязи, потому что она физически снимает берцы с ног. Из-за этого в том числе теряешь равновесие.

Бежать по сухой дороге тоже сложно из-за вырв от мин и снарядов.

"На каждом прыжке только и думаешь, чтобы колени не вылетели. Привал в воронке или в окопчике, пару глотков воды и бежишь дальше. Слышишь дрон — просто замираешь и только смотришь, где можно от него спрятаться. Относительная безопасность — посадка, хоть ее и обстреливают", — объясняет Ольга.

"На войне стирается граница между мужчинами и женщинами"

Кроме работы на позициях у Ольги, как и у офицера ВСУ, есть еще работа в командных пунктах. Она выполняется дальше от фронта, однако это тот же подвал с грибком.

Там куча радиостанций, телевизоров с трансляциями обстановки на определенных позициях. За ней нужно следить 24 часа, не отводя глаз, управлять огнем, изменениями и логистикой на позициях.

Ольга Бигарь. Фото из личного архива Ольги Бигарь

"Стоит бешеная шумиха. Одни кричат забрать раненых, параллельно пытаешься четко скорректировать выстрел, дать указания своему подразделению. Одновременно идет еще бумажная работа и все это под взрывами. Честно, я даже не знаю, что труднее из этого. Но при этом не могу сказать, что война, нам женщинам, дается тяжелее. На войне стирается граница между гендерными полами. Мы все тут воины и бойцы и между нами нет привилегированного пола".

Сколько женщин служит в украинской армии

По словам заместителя министра обороны Украины Ганны Маляр, в Вооруженных силах служит 42 тысячи женщин военных. Вместе с гражданскими работниками эта цифра составляет около 60 тыс.

Из них 5 тысяч женщин находятся на передовой, где выполняют задания на уровне с мужчинами.

Ганна Маляр. Фото: Генштаб

"При этом никакого равенства там не может быть. Война с мужским лицом. Для женщин это гораздо сложнее. Это очень тяжелая мужская работа с чрезмерными нагрузками. И каждая из них ежедневно пересиливает все возможности, которые заложены природой для женщины. Наши женщины невероятно сильны", — подытожила заместитель министра обороны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на войне погибли более 106 женщин-военных.