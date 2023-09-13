Позывная Ведьма рассказала о жизни на войне: эксклюзив

"Живешь с мышами, клопами, а иногда и телами врага": позывная Ведьма о женщинах на войне
Офицер 241 ОБР ТРО ВСУ, военная Ольга Бигарь, позывной "Ведьма", в рядах украинской армии с начала полномасштабного вторжения России.
Она из того числа добровольцев, которые возмутились российской агрессией, начали изливать свою ярость на врага службой в амии. Кстати, так же поступили самые близкие родственники Ольги — братья и мама.
Как это быть женщиной на войне с мужским лицом — читайте в Новини.LIVE.
От юриста к военнослужащей
С начала нашего разговора Ольга сразу объясняет свой выбор встать на защиту страны.
"Перед тем как пойти в ВСУ, я себя спросила, каким должно быть решение, о котором я не буду сожалеть и о котором мне будет приятно рассказывать детям с каким-то руководством. Это очень хороший пример для будущего поколения. Хочу принять участие в процессе защиты страны", — объясняет Ольга.
Ольга Бигарь родилась на Донбассе, поэтому война для нее началась не 24 февраля 2022, а весной 2014-го. Тогда она была вынуждена переехать в Киев, где изучила правоведение и открыла компанию по предоставлению юридических услуг. Воспитывает 7-летнего сына, который сейчас живет с тетей Ольги.
"Я ему не сказала, что мама едет защищать страну. Отправила его к тете за неделю до начала войны. Он с пониманием отнесся, но переспросил: "А почему так много вещей?" Я ответила: "У тебя будут очень веселые каникулы". Позже он все понял, а теперь присылает картинки и говорит: "Мама, вы должны победить и поскорее вернуться домой". Разлуку мы оба переносим как необходимую жертву победе", — рассказывает Ольга.
Ольга Бигарь служит в 241-й бригаде и командует минометным взводом. Более полугода выполняла боевые задания в Бахмуте. В общем, она на передовой войне все ее время. А это постоянные обстрелы, постоянный риск погибнуть и непрерывные стрессы.
Однако, по словам Ольги, каждый военный, независимо от гендера, эти же стрессы воспринимает по-разному. Она не разделяет мнение, что женщинам на войне сложнее мужчин.
"Психологическая устойчивость у каждого человека разная, и гендер не влияет на это. Мы с девушками, а нас двое в подразделении, живем в одинаковых с ребятами условиях и работаем на равных. У нас у обоих очень мощная мотивация делать нашу работу. Вот эта мотивация и придает устойчивость держаться", — объясняет Ольга.
Сложнее всего на войне не жизнь в окопах с мышами и остатками тел врага
В целом, по ее словам, самым сложным на войне есть потери, молчание в рации собратьев, "прилеты" по гражданской инфраструктуре мирных городов. А бытовые вещи на фронте теряют свою значимость. В качестве примера Ольга рассказывает об условиях, в которых живет больше года. Это окопы и подвалы с блохами, мышами, крысами, мухами.
Из-за постоянной опасности обстрелов военные не выносят мусор из окопов. Но это полбеды. Когда военные занимают позиции противника, приходится жить вместе с остатками их тел и продуктов жизнедеятельности.
"Но это тоже не важно, если у тебя выбор между попасть под обстрел или перетерпеть некоторые бытовые неудобства. Мы быстро обживаем позиции, проводим свет, имеем кухоньку, импровизированные туалеты в ведерке, который выносим ночью, моемся сухим душами, еду от мышей прячем в ящики из-под боеприпасов. Дождевую воду собираем для бытовых целей. С клопами, блохами и мухами воюем химией", — говорит Ольга.
Отдельная дисциплина у военных как мужчин, так и женщин касается личной гигиены. На каждой позиции есть мини-умывальник из бутылок и зеркало. После смены на позициях одежду и спальники стирают в стиральных машинках, поэтому грязным не ходит никто.
"Все, кто имеют длинные волосы (и парни, и девочки) заплетают их в косы или завязывают в пучки, чтобы было удобно под каской и они не растрепывались. Макияж — это вопрос личный. Мне, например, неудобно. Тем более у меня темные брови и ресницы от природы".
В общем, говорит Ольга, на позициях чувствуешь себя в безопасности. Опасность ждет пути к ним. Большинство военных готовы идти пешком хоть 5 км в полной выкладке, лишь бы не сесть в броню или авто. Все просто — в машинах ты цель номер один для врага. А идя пешком, услышав свист снаряда, успеваешь упасть на землю. Это дает хоть какое-то чувство контроля.
Опасные участки приходится пробегать, но дорога там настолько плохая, что кажется бежишь на месте. Особенно сложно бежать по грязи, потому что она физически снимает берцы с ног. Из-за этого в том числе теряешь равновесие.
Бежать по сухой дороге тоже сложно из-за вырв от мин и снарядов.
"На каждом прыжке только и думаешь, чтобы колени не вылетели. Привал в воронке или в окопчике, пару глотков воды и бежишь дальше. Слышишь дрон — просто замираешь и только смотришь, где можно от него спрятаться. Относительная безопасность — посадка, хоть ее и обстреливают", — объясняет Ольга.
"На войне стирается граница между мужчинами и женщинами"
Кроме работы на позициях у Ольги, как и у офицера ВСУ, есть еще работа в командных пунктах. Она выполняется дальше от фронта, однако это тот же подвал с грибком.
Там куча радиостанций, телевизоров с трансляциями обстановки на определенных позициях. За ней нужно следить 24 часа, не отводя глаз, управлять огнем, изменениями и логистикой на позициях.
"Стоит бешеная шумиха. Одни кричат забрать раненых, параллельно пытаешься четко скорректировать выстрел, дать указания своему подразделению. Одновременно идет еще бумажная работа и все это под взрывами. Честно, я даже не знаю, что труднее из этого. Но при этом не могу сказать, что война, нам женщинам, дается тяжелее. На войне стирается граница между гендерными полами. Мы все тут воины и бойцы и между нами нет привилегированного пола".
Сколько женщин служит в украинской армии
По словам заместителя министра обороны Украины Ганны Маляр, в Вооруженных силах служит 42 тысячи женщин военных. Вместе с гражданскими работниками эта цифра составляет около 60 тыс.
Из них 5 тысяч женщин находятся на передовой, где выполняют задания на уровне с мужчинами.
"При этом никакого равенства там не может быть. Война с мужским лицом. Для женщин это гораздо сложнее. Это очень тяжелая мужская работа с чрезмерными нагрузками. И каждая из них ежедневно пересиливает все возможности, которые заложены природой для женщины. Наши женщины невероятно сильны", — подытожила заместитель министра обороны.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину на войне погибли более 106 женщин-военных.