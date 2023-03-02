Українцям в Німеччині почали приходити захмарні штрафи — у чому причина

Завантажували піратські фільми: українцям в Німеччині почали приходити захмарні штрафи
Українським біженцям у Німеччині почали приходити штрафи за завантаження фільмів з інтернету. Сума таких незвичних штрафів подекуди сягає дві тисячі євро.
Про це у TikTok розповіла блогер із ніком Sorokabiloboka.
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Не всі знають, але у Німеччині діє закон, який забороняє завантажувати будь-яку інтелектуальну власність з інтернету, зокрема і фільми. Відтак, в країні цей закон дуже контролюють і навіть завантаження з невідомого сайту не гарантує, що користувача не знайдуть і не оштрафують.
"Нещодавно до мене звернувся чоловік з нашого міста, в якого дитина не знала про це правило і завантажила один фільм з інтернету, щоб потім його десь подивитися. Людині прийшов штраф 1700 євро", — розповідає блогер, яка мешкає у Німеччині.
Те, що багато хто з біженців не мають цих коштів, не звільняє їх оплати штрафу. Єдине, що можуть попросити люди, — це несуттєво зменшити штраф.
"Що можна зробити: попросити зменшити цей штраф, що ми намагалися зробити. Нам вдалося — тепер треба заплатити 500 євро, це вже дуже добре", — зазначила українка.
Нагадаємо, раніше у КМДА нагадали про штрафи за торгівлю первоцвітами.