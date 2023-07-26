Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря arrow

Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря

26 липня 2023 06:40
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Спецпроєкт Герої в тилу: історя Бориса Тодурова
Кадріохірург Борис Тодуров. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Борис Михайлович Тодуров — кардіохірург, заслужений лікар України, директор Інституту серця, професор, здійснив першу в Україні трансплантацію серця та зробив понад 15 000 операцій. 

Український лікар грецького походження, який оперував по всьому світу,  з перших днів повномасштабної війни залишився в Україні та у стінах рідного інституту оперував при світлі ліхтаря. Саме про нього третій випуск спецпроєкту Новини.LIVE "Герої в тилу". 

Читайте також:

 

— Вас називають лікарем від бога. Ви розрізняєте, що талант, а що набуті навички? 

— Звичайно, є люди, і яких вроджений талант до ручної праці, саме до хірургії. Але ж 90% успіху в нашій спеціальності — це навчання, наполегливість. 

Борис Тодуров
Кардіохірург Борис Тодуров. Фото: Новини.LIVE

— Які були перші виклики, пов'язані з війною? 

— Уявіть собі, робиш операцію людині, і гасне все світло, і ти в темряві. Працював тільки мій налобний ліхтарик. Це був шок. Це повторювалося кілька разів, коли були ракетні атаки. 

Але ми були морально і технічно готові. Все обладнання, яке є в операційній, має свої акумулятори. За декілька хвилин ми підключили генератори і відновили світло та енергопостачання. Десять операцій паралельно відбувалося в той момент, і ми не втратили жодного хворого під час блекауту. 

— Перший день війни. Чи довелося переносити операції? 

— Ми не переносили операції. Ми працювали у звичайному режимі, не виходили з клініки взагалі. Три місяці ніхто не виходив з клініки. Медсестри, санітарки, лікарі, всі були тут вахтовим методом. Близько 500 людей перебували у підвалі, дехто з родинами жив. І мої діти тут жили, і онуки, бо було небезпечно, ніхто не знав, що буде у місті. 

Операція
Операція в Інституті серця. Фото: Новини.LIVE

— Чи оперуєте ви українських військових?

— За цей час пройшло через нас десь більше як 200 бійців із пораненнями, усі вижили. 

— Клятва Гіпрократа, патріотизм, відчуття того, що вони наші вороги, і робота лікаря. Ви б оперували російських військових? 

 — Коли людина поранена, російська чи українська, це поранений. Для нас це пацієнт. І я маю ліцензію тільки на порятунок людей, а не на страту, засудження чи вирок. Завжди кажу: ми лікарі, а не судді, прокурори і тим паче не кати.

Операція
Робота лікарів в Інституті серця. Фото: Новини.LIVE

Ми цивілізовані люди, і якщо російський поранений потрапить до нас без зброї і не буде від нього небезпеки, то будемо рятувати старанно, як і всіх інших. Хоча б для того, щоб поміняти потім на наших хлопців, або щоб він пішов до суду й отримав законний вирок.

— Як ви відмовляєте пацієнтам, адже всім допомогти неможливо?

—  Я майже не відмовляю нікому. Усі, хто хочуть оперуватися в мене, оперуються в мене. Інколи я роблю по 5-6 операцій на день, але ж не відмовляю нікому, хто з якоюсь довірою ставиться до хірурга і сподівається, що хірург врятує життя.

Відмова — досить велика травма і стрес для людини. Коли вона сподівалася, що якийсь хірург зробить якесь чудо, а він відмовив, то надія вмирає. Тому не можна вбивати надію. 

— Як ви заспокоюєте пацієнтів, у яких страх перед операцією? 

— Я їм кажу, що вам зроблять маленький укольчик і ви будете спати, а я буду працювати. Коли прокинетесь — будете здорові і щасливі. Отак і заспокоюю. 

Інститут серця
Підготовка до операції. Фото: Новини.LIVE

— Які болючі точки війни, коли у вас серце боліло? 

— Маріуполь — досі болюча точка. Плачу постійно, як згадую. Ірпінь уже відновили, але, на жаль, втратили там людей. 

— Як часто ви собі кардіограму робите? 

— Останній раз роки три тому. Я досить непогано почуваюся, тільки спина в мене болить постійно. Шия і спина — це професійні вади. А так, із серцем все досить добре, я не такий вже старий. 

— Для вас серце — не щось романтичне, а насос. Але у війну воно по-особливому болить. Що на вашому серці сьогодні?

— Трагедія. Трагедія країни, людська, моїх близьких, моєї родини, пацієнтів, які приїжджають.

Скажімо так, ніхто не приходить до мого кабінету, щоб запросити на весілля, всі приходять з якоюсь бідою. Ця біда автоматично переходить і на моє серце теж. 
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз