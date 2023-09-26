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Суд над Коломойським та нова фаза війни: прямий ефір Новини.LIVE

26 вересня 2023 19:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Суд над Коломойським та нова фаза війни: прямий ефір Новини.LIVE
Прямий ефір з Дмитром Корнійчуком. Колаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У вівторок, 26 вересня, гостем студії Новини.LIVE став політичний експерт Дмитро Корнійчук. В інтерв'ю він відповість на різні питання, які хвилюють українців.

Подивитися інтерв'ю можна на YouTube каналі Новини.LIVE.

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Інтерв'ю Новини.LIVE

Дмитро Корнійчук разом з ведучою каналу Ланою Шевчук говоритимуть про ситуацію на фронті, зброю від США, суд над Коломойським та вибухи у Криму.

Також політичний експерт висловить свою думку щодо того, у чому можуть звинуватити Залужного, нову фазу війни та вибори в Україні під час війни.

Нагадаємо, раніше Дмитро Корнійчук розповів про міфи "руського світу" проти реальності.

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