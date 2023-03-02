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Українка увійшла до списку "Жінка року 2023" за версією Time

2 березня 2023 18:05
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Цьогоріч в оголошеному Time списку 12 жінок із усього світу
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Українська громадська активістка та правозахисниця Олена Шевченко потрапила до списку "Жінка року 2023" за версією журналу Time разом із одинадцятьма іншими жінками, які "працюють над більш рівноправним світом".

Про це йдеться на сайті видання.

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Олена Шевченко відреагувала на подію у Твіттері.

"Для мене велика честь бути у списку "Жінка року" від Time разом з Кейт Бланшетт, Аїшею Сіддікою, Анджелою Бассетт та іншими 8 захисницями прав жінок", — написала Шевченко.

Цьогоріч в оголошеному Time списку 12 жінок із усього світу, які зробили внесок у боротьбу за права людини, — американські акторки Кейт Бланшет, Анджела Бассетт, а також футболістка Меган Рапіно, боксерка Рамла Алі та інші.

В описі цьогорічного списку Time зазначається, що "створення кращого майбутнього для жінок означає побудову мостів — між поколіннями, спільнотами та кордонами. Ці надзвичайні лідери працюють над більш рівноправним світом".

Що відомо про Олену Шевченко

Олена Шевченко – одна з найвідоміших активісток України. Із 2017 року є співзасновницею київської некомерційної організації "Інсайт", що підтримує жінок і представників ЛГБТКІ-спільноти.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну Шевченко разом із колегами спрямували свої зусилля на збір коштів для придбання усього необхідного, від аптечок до гормонів, для трансгендерів. За її словами, у 2022 році вони зібрали понад 400 тисяч доларів від різних донорів та кампаній.

Шевченко додала, що її мета — показати, що представники ЛГБТКІ-спільноти "дуже активні на різних фронтах. Не тільки у військовій, але й в інших сферах".

Нагадаємо, головний інформаційно-політичний журнал Австрії Profil назвав Президента України Володимира Зеленського "Людиною року". Це через його вплив на долю України та Заходу загалом.

 

 

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