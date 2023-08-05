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Українські біженці мають можливість безкоштовно жити в Європі: деталі

5 серпня 2023 17:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Українські біженці мають можливість безкоштовно жити у Європі: деталі
Українські біженці. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Громадяни України мають можливість отримати житло в європейських країнах, користуючися спеціальними ресурсами для оренди. Ця допомога є безплатною для українських переселенців, особливу увагу приділяють родинам, які мають дітей. 

Про це повідомили на сайті компанії Airbnb, яка займається орендою житла. 

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Зазначається, що заявки необхідно надіслати через відповідну платформу, де їх будуть розглядати фахівці компанії. Проте подати звернення ви можете за умов:

  • якщо у вашій сім'ї є діти;
  • перебування в обраному житлі може бути від семи до 30 днів;
  • ви є особами, які раніше не користувалися підтримкою від United for Ukraine.

Як подати заявку

Спочатку потрібно зайти в розділ "Знайти тимчасове житло" на сайті за цим посиланням. 

Після цього обрати країну, де ви плануєте тимчасово проживати. Вам нададуть інформацію щодо того чи іншого житла.

Українці можуть отримати безкоштовне житло в Європі: кому допоможуть та як подати заявку
Вигляд опцій на платформі. Скриншот: Styler

Також в українців є можливість звертатися до спеціалістів, які займаються інформаційною підтримкою, юридичними консультаціями, психологічною підтримкою, освітою та роботою.

Що необхідно для отримання житла 

Для того, аби мати житло, біженці повинні надати таку інформацію:

  • кому, де та на який період потрібне житло;
  • підтвердження того, що ваша сім'я покинула Україну внаслідок бойових дій та наразі перебуває в складних життєвих обставинах.

Для цієї процедури можна використати паспорт громадянина України, дозвіл на роботу чи посвідку на проживання в нашій країні.

Нагадаємо, у країнах Європейського Союзу (ЄС), куди масово виїхали українські громадяни через війну в своїй країні, досі спостерігається дефіцит робочої сили. При цьому українці мають конкурентні переваги порівняно з іншими біженцями у питанні освіти та вкрай необхідних навичок.

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