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В Україні створили безкоштовні курси з профорієнтації для молоді

19 липня 2023 15:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні створили безкоштовні курси з профорієнтації для молоді
Хлопець працює за ноутбуком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські роботодавці та освітяни створили безплатні 
мультимедійні курси з профорієнтації для молоді. У вільному доступі навчальні матеріали щодо 140 найзатребуваніших на ринку праці професій, а для навчання необхідно лише зареєструватись на сайті проєкту.

Зареєструватися можна на сайті Освітнього хабу міста Києва.

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Мультимедійні курси з профорієнтації

За офіційною статистикою, понад 50% українців працюють не за фахом, при цьому іноді шукаючи професію своєї мрії все своє життя. 

Через розвиток технологій та інновацій велика кількість працівників по всьому світу, в тому числі й українців, залишається під загрозою втрати робочих місць. Водночас можуть з'явитися тисячі нових професій, які будуть більш адаптовані до нового поділу праці між людьми, машинами та програмними продуктами.

Тому перед багатьма молодими українцями, особливо під час війни, гостро постає питання: як обрати професію своєї мрії, за якою буде цікаво працювати, гідно заробляти та не витрачати найцінніше — власний час на освоювання професії, за якою не будеш працювати.

Освітній Хаб міста Києва та Асоціація інноваційної та цифрової освіти в партнерстві з понад 50 компаніями-роботодавцями, серед яких Fozzy Group, Miratech, Global IT, ДП Антонов, MTI-сервіс, Ресторани Євгена Клопотенка, Укрзалізниця, Укрпошта, Into-Sana та з залученням викладачів найкращих вишів України (КНУ ім. Тараса Шевченка, КНУБА, Національний університет оборони України, Національний педагогічний університет, Національна академія внутрішніх справ України, Університет КРОК) створили безплатні мультимедійні курси зі 140 професій, що мають найбільший попит на ринку праці: IT-фахівець, маркетолог, архітектор, кухар, банкір, військовий, будівельник, журналіст, фахівець з блокчейн технологій тощо. 

Курси надають можливість старшокласникам, студентам, а також молоді, яка вже завершила навчання, зробити свідомий вибір майбутньої професії й побудувати індивідуальну траєкторію подальшого навчання та кар’єри.

Інтерактивні курси, що створені у міжнародному форматі SCORM, містять в собі сторітелінг, персонажів, тестові завдання які вбудовані у самі уроки, які засвоюються набагато краще ніж звичайні відео лекції. Пройшовши курси по кожній професії, можна дізнатись загальну інформацію про професію, які навички необхідні для опанування професії та які кар’єрні можливості відкриваються, якщо обрати саме цю спеціальність.

Всі навчальні матеріали є безплатними та знаходяться у вільному доступі на сайті Освітнього хабу міста Києва. Для отримання доступу необхідно лише зареєструватись.

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