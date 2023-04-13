В Україні з'явиться нове свято: Зеленський підписав указ
Президент України своїм указом встановив нове свято — День працівника оборонно-промислового комплексу. Його відзначатимуть щороку 13 квітня.
Про це йдеться у відповідному указі глави держави.
Нове свято
В Україні з’явилося нове свято — День працівника оборонно-промислового комплексу України.
Це свято започаткував своїм указом №214/2023 Президент України Володимир Зеленський.
Причина і дата
Глава держави пояснив логіку нового святкового дня тим, що необхідно врахувати "важливе значення оборонно-промислового комплексу для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету України, значний внесок працівників оборонно-промислового комплексу у зміцнення обороноздатності держави".
День працівника оборонно-промислового комплексу відзначатиметься 13 квітня.
Указ Президента набув чинності в день його підписання.
Нагадаємо, минулого, 2022 року в Україні вперше відзначали нове державне свято — День Української Державності, 28 липня. Свято було встановлене указом Президента Володимира Зеленського, підписаним 24 серпня 2021 року на тридцяту річницю Незалежності України.