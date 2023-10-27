Самогубство підлітків у Києві: кількість випадків та причини

Причини самогубств серед підлітків. Фото: Новини.LIVE

Все частіше з'являються новини про суїцид підлітків у Києві. За даними поліції, таких випадків у столиці у 2023 році вже зафіксували 12. І доки правоохоронці проводять слідство, психологи застерігають — батьки допускаються помилок у розмовах з власними дітьми і у виборі допомоги. Фахівці попереджають — у війну не можна нехтувати станом дитини і зверненням до лікаря.

Яка основна причина суїцидів серед неповнолітніх, на що у поведінці дитини треба звертати увагу та як дорослим поводитися — у розмові Новини.LIVE з психологинею Оксаною Сідун.

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Психологиня Оксана Сідун. Фото: Facebook

— Чи можна вважати війну основним фактором самогубств серед дітей?

— Тут декілька спектрів, які ми розглядаємо. Війну ми не прибираємо як фактор. Це головний фактор, який, як постійний стрес, впливає на людей.

Самі батьки втомлені та іноді не мають ресурсу на себе, не те що на дитину. Ми помічаємо, що раніше батьки підтримували у дітей якомога довше дитинство, а тепер навпаки йде тенденція на швидке дорослішання. Є підлітки 15-16 років, які самостійно живуть. Наприклад, вони в Києві, а батьки за кордоном.

У батьків немає ресурсу дивитися на важкі стани дітей. Багато підлітків на межі між патологією і нормою. Якщо дорослі не помічають, що треба звернення до психіатра, то стається суїцид. Діти роблять це, щоб відчувати себе живими. Вони ріжуть себе, аби направити всю свою агресію на себе.

І ще важлива річ — є таке поняття, як ''синдром юного Вертера'', пов’язаний з наслідуванням. Підлітки читають у новинах про скоєний суїцид і запускається ланцюг. Тут важливо, як у ЗМІ подають інформацію.

Самогубство серед дітей. Фото: ua.depositphotos.com

— Батьки говорять з дітьми про такі новини. Які питання треба ставити?

— Підлітки характеризуються тим, що батьки знецінюються. І навряд чи хтось захоче розказати таке батькам. Авторитетна доросла людина, з якою підліток може чимось поділитися — це найкраще, що може бути. Зараз як ніколи чужих дітей немає, треба приглядати за дітьми.

Ну і, звісно, дітям треба пояснювати. У моєму дитинстві ми з мамою проходили повз будинок і вона сказала, що дівчина стрибнула з даху через те, що розійшлася з хлопцем. Мені тоді мама пояснила, що жоден чоловік не вартий життя.

Причини суїцидів підлітків — відсутність страху смерті. Але у розмові і поясненні апелювати до провини страху і сорому це не дуже класні речі. Профілактикою коли тобі погано чи боляче має бути звернення до фахівці. Є телефони довіри — 116 123.

Як розпізнати суїцидальну поведінку дітей. Фото pixabay.com

— Чи можуть батьки впоратися самі? Наприклад, апелюючи тим, що хочуть навчити дітей самостійно вирішувати проблеми, а не одразу бігти до психолога?

— Це найгірша філософія, яка може бути. Вони вчитимуть дитину, що вона у складній ситуації має триматися. Але ми зараз всі занадто тримаємося, занадто. Це якраз шлях довести себе до психіатричної лікарні.

Деякі батьки порівнюють дитинство своїх дітей зі своїм. Але в їхньому дитинстві була війна? Ще помилка батьків, коли вони вважають, що війна не торкнулася їхньої дитини, якщо вони вивезли її за кордон. Однак вона змінила дім, втратила зв’язки з друзями, їй доводиться проти своєї волі адаптуватися в іншій країні.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Мені прикро, що люди звертаються до психологів тоді, коли вже треба психіатр. Не на тому етапі, коли дитина з дому не виходить, а коли вже були спроби суїциду.

Додамо, що з початку 2023 року станом на 20.10.2023 на території міста Києва було зафіксовано 12 випадків самогубства серед дітей. Це Новини.LIVE дізналося у відповідь на запит в ГУ Національної поліції у м.Києві.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці, на Позняках, сталася трагедія — дві дівчини загинули внаслідок падіння з 15-го поверху. Правоохоронці кваліфікували подію як самогубство.

У неділю, 15 жовтня, у Києві дівчинка стрибнула з 22-го поверху будинку в ЖК "Бережанський". У Деснянському районі столиці з вікна багатоповерхівки випав хлопець.