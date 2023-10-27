Самоубийство подростков в Киеве: количество случаев и причины

Предпосылки самоубийств среди подростков. Фото: Новини.LIVE

Все чаще появляются новости о суициде подростков в Киеве. По данным полиции, таких случаев в столице в 2023 году уже зафиксировали 12. И пока правоохранители проводят следствие, психологи бьют тревогу — родители допускают ошибки в разговорах с собственными детьми и в выборе помощи. Специалисты предупреждают — в войну нельзя пренебрегать состоянием ребенка и обращением к врачу.

Какова основная причина суицидов среди несовершеннолетних, на что в поведении ребенка нужно обращать внимание и как взрослым вести себя — в разговоре Новини.LIVE с психологом Оксаной Сидун.

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Психолог Оксана Сидун. Фото: Facebook

— Можно ли считать войну основным фактором самоубийств среди детей?

— Здесь несколько спектров, которые мы рассматриваем. Войну мы не убираем как фактор. Это главный фактор, который, как постоянный стресс, влияет на людей.

Сами родители устали и иногда не имеют ресурса на себя, не только на ребенка. Мы замечаем, что раньше родители поддерживали у детей как можно более долгое детство, а теперь наоборот идет тенденция на быстрое взросление. Есть подростки 15-16 лет, которые живут самостоятельно. Например, они в Киеве, а родители за границей.

У родителей нет ресурса смотреть на тяжелые состояния детей. Многие подростки на грани между патологией и нормой. Если взрослые не замечают, что нужно обращение к психиатру, то происходит суицид. Дети делают это, чтобы чувствовать себя живыми. Они режут себя, чтобы направить всю свою агрессию на себя.

И еще немаловажное дело — есть такое понятие, как ''синдром юного Вертера'', связанный с подражанием. Подростки читают в новостях о совершенном суициде и запускается цепочка. Здесь важно, как в СМИ излагают информацию.

Самоубийство среди детей. Фото: ua.depositphotos.com

— Родители говорят с детьми о таких новостях. Какие вопросы нужно задавать?

— Подростки характеризуются тем, что родители обесцениваются. И вряд ли кто-нибудь захочет рассказать такое родителям. Авторитетный взрослый человек, с которым подросток может чем-нибудь поделиться — это самое лучшее, что может быть. Сейчас как никогда чужих детей нет, нужно присматривать за детьми.

Ну и, конечно, детям нужно объяснять. В моем детстве мы с мамой проходили мимо дома и она сказала, что девушка прыгнула с крыши из-за того, что разошлась с парнем. Мне тогда мама объяснила, что ни один мужчина не стоит жизни.

Причины суицидов подростков — отсутствие страха смерти. Но в разговоре и объяснении апеллировать к вине страха и стыда это не очень классные вещи. Профилактикой когда тебе плохо или больно должно быть обращение к специалисту. Есть телефоны доверия — 116 123.

Как распознать суицидальное поведение детей. Фото pixabay.com

— Могут ли родители справиться сами? Например, апеллируя тем, что хотят научить детей самостоятельно решать проблемы, а не сразу бежать к психологу?

— Это самая плохая философия, которая может быть. Они будут учить ребенка, что он в сложной ситуации должен держаться. Но мы сейчас все слишком держимся, слишком. Это как раз путь довести себя в психбольницу.

Некоторые родители сравнивают детство своих детей со своим. Но в их детстве была война? Еще ошибка родителей, когда они считают, что война не затронула их ребенка, если они вывезли его за границу. Однако он сменил дом, потерял связи с друзьями, ему приходится против своей воли адаптироваться в другой стране.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Мне досадно, что люди обращаются к психологам тогда, когда уже нужен психиатр. Не на том этапе, когда ребенок из дома не выходит, а когда уже были попытки суицида.

Добавим, что с начала 2023 по состоянию на 20.10.2023 на территории города Киева было зафиксировано 12 случаев самоубийства среди детей. Это Новини.LIVE узнало в ответ на запрос в ГУ Национальной полиции в Киеве.

Напомним, в Дарницком районе столицы, на Позняках, произошла трагедия — две девушки погибли в результате падения с 15-го этажа. Правоохранители квалифицировали произошедшее как самоубийство.

В воскресенье, 15 октября, в Киеве девочка прыгнула с 22-го этажа дома в ЖК "Бережанский". В Деснянском районе столицы из окна многоэтажки выпал парень.