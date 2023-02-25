152 роки з дня народження Лесі Українки — цікаві факти про поетесу

Леся Українка

У суботу, 25 лютого 2023 року виповнюється 152 роки з дня народження Лесі Українки. Вона прожила всього 42 роки, однак встигла стати культовою письменницею.

Новини.LIVE у день народження поетеси згадують, як жила і про що писала письменниця.

Біографія Лесі Українки

Справжнє ім'я Лесі Українки — Лариса Петрівна Косач-Квітка. Вона народилася 25 лютого 1871 року в родині дворян в Новограді-Волинському (в цьому ж місті народився Валерій Залужний). Її батьки були творчими людьми з хорошою освітою, вони часто влаштовували вдома творчі вечори та концерти.

У дитинстві Леся часто слухала українські народні оповідання від матері і дізналася від неї про мавок. Це породило в майбутній поетесі любов до народної творчості.

У дитячі роки Леся часто переїжджала з сім'єю в різні міста і вчилася у приватних вчителів. Свій перший вірш "Надія" написала в 9 років, коли її улюблену тітку заслали до Сибіру.

Важка хвороба

У 1881 році у віці 10 років Леся сильно застудилася, у неї почалися болі в руках і ногах. Це стало початком важкої хвороби, від якої поетеса страждала все життя. У цьому ж році Леся почала брати уроки гри на фортепіано у дружини Миколи Лисенка, вивчала грецьку мову і латинь.

У 1883 році у Лесі діагностували туберкульоз кісток і видалили частину кісток у лівій руці. Це стало важким ударом для Лесі, адже зі скаліченою рукою вона більше не могла грати на фортепіано. З цього віку вона почала багато писати.

У 1884 році Лариса Косач вперше опублікувала свої вірші у львівському журналі "Зоря", а також взяла собі псевдонім Леся Українка. В юності Леся займалася самоосвітою і активно писала.

З 20-річного віку багато подорожувала Україною і знайомилася з відомими письменниками. Через важку хворобу Леся була змушена виїжджати на курортне лікування в різні країни, а враження від поїздок відображала у творчості.

Кохання Лесі

У 1898 році під час лікування в Ялті Леся Українка познайомилася зі смертельно хворим Сергієм Мержинським, своїм першим коханням. У 1901 році він помер на руках у Лесі, а вона присвятила йому один з найкращих творів - драму "Одержима". Після цього Леся 6 років перебувала в жалобі.

У 1907 році познайомилася з тяжко хворим фольклористом Климентом Квіткою. Незабаром вийшла заміж і поїхала з ним на лікування до Криму. Поїздка вилікувала Климента, а ось Лесі ставало все гірше.

Останні роки життя поетеса дуже важко хворіла, але при цьому багато працювала і написала свої найкращі твори. Померла Леся Українка у віці 42 років у 1913 році в Грузії, де лікувалася. Її чоловік Климент після смерті дружини видав збірку українських народних пісень, виконаних голосом Лесі.

Крилаті вислови та цитати Лесі Українки

Леся Українка писала на найрізноманітніші теми — про Україну, природу, любов і мрії. Її цитати відомі по всьому світі.

Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш.

Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Жити хочу! Геть думи сумні!

Сором – хилитися і долі коритися.

Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш.

Хто не був високо, той зроду не збагне, як страшно впасти.

Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть.

Над всіх старшин найстарша правда.

Земля не пекло, люди не прокляті, і радощі не гріх, а Божий дар.

Я люблю тільки таку гру, де я певна, що виграю.

Без розуму легше в світі жити та таки й веселіше!

Ти мене убити можеш, але жити не примусиш!

Всі — жінки, коли вони кохають.

Не раз, хто забувається про завтра, той має вічність.

Краса — змагання до досконалості.

Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі.

Люди й покоління — се тільки кільця в ланцюгу великім всесвітнього життя, а той ланцюг порватися не може.

Немає честі нападати ззаду.

З рук смерті люди дістають безсмертя.

Трудно вірить, щоб погану одіж могла носить якась ідея гарна.

Хто на розпутті прожив все життя, не піде ні в рай, ані в пекло.

Врятуєш душу, коли загубиш тіло.

Солодка хвала від ворога на полі бою, та не в полоні!

Хто визволиться сам, той буде вільний,

Хто визволить кого, в неволю візьме.

Гумор найкраще враження робить при серйозному тон

Хто по неволі согрішив, той чистий.

Чесний покриву не потребує.

На ділі каймося, не на словах.

Сум не має дна.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися архівні фото, яким майже 120 років, як виглядали родичі Лесі Українки.