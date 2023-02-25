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152 роки з народження Лесі Українки: цікаві та маловідомі факти із життя поетеси, які ви могли не знати

25 лютого 2023 16:11
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
152 роки з дня народження Лесі Українки — цікаві факти про поетесу
Леся Українка
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У суботу, 25 лютого 2023 року виповнюється 152 роки з дня народження Лесі Українки. Вона прожила всього 42 роки, однак встигла стати культовою письменницею. 

Новини.LIVE у день народження поетеси згадують, як жила і про що писала письменниця.

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Біографія Лесі Українки

Справжнє ім'я Лесі Українки — Лариса Петрівна Косач-Квітка. Вона народилася 25 лютого 1871 року в родині дворян в Новограді-Волинському (в цьому ж місті народився Валерій Залужний). Її батьки були творчими людьми з хорошою освітою, вони часто влаштовували вдома творчі вечори та концерти.

Українка

У дитинстві Леся часто слухала українські народні оповідання від матері і дізналася від неї про мавок. Це породило в майбутній поетесі любов до народної творчості.

У дитячі роки Леся часто переїжджала з сім'єю в різні міста і вчилася у приватних вчителів. Свій перший вірш "Надія" написала в 9 років, коли її улюблену тітку заслали до Сибіру.

Важка хвороба

У 1881 році у віці 10 років Леся сильно застудилася, у неї почалися болі в руках і ногах. Це стало початком важкої хвороби, від якої поетеса страждала все життя. У цьому ж році Леся почала брати уроки гри на фортепіано у дружини Миколи Лисенка, вивчала грецьку мову і латинь.

У 1883 році у Лесі діагностували туберкульоз кісток і видалили частину кісток у лівій руці. Це стало важким ударом для Лесі, адже зі скаліченою рукою вона більше не могла грати на фортепіано. З цього віку вона почала багато писати.

У 1884 році Лариса Косач вперше опублікувала свої вірші у львівському журналі "Зоря", а також взяла собі псевдонім Леся Українка. В юності Леся займалася самоосвітою і активно писала.

З 20-річного віку багато подорожувала Україною і знайомилася з відомими письменниками. Через важку хворобу Леся була змушена виїжджати на курортне лікування в різні країни, а враження від поїздок відображала у творчості.

Леся Українка

Кохання Лесі

У 1898 році під час лікування в Ялті Леся Українка познайомилася зі смертельно хворим Сергієм Мержинським, своїм першим коханням. У 1901 році він помер на руках у Лесі, а вона присвятила йому один з найкращих творів - драму "Одержима". Після цього Леся 6 років перебувала в жалобі.

У 1907 році познайомилася з тяжко хворим фольклористом Климентом Квіткою. Незабаром вийшла заміж і поїхала з ним на лікування до Криму. Поїздка вилікувала Климента, а ось Лесі ставало все гірше.

Останні роки життя поетеса дуже важко хворіла, але при цьому багато працювала і написала свої найкращі твори. Померла Леся Українка у віці 42 років у 1913 році в Грузії, де лікувалася. Її чоловік Климент після смерті дружини видав збірку українських народних пісень, виконаних голосом Лесі.

Крилаті вислови та цитати Лесі Українки

Леся Українка писала на найрізноманітніші теми — про Україну, природу, любов і мрії. Її цитати відомі по всьому світі.

Леся Українка

  • Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш.
  • Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Жити хочу! Геть думи сумні!
  • Сором – хилитися і долі коритися.
  • Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш.
  • Хто не був високо, той зроду не збагне, як страшно впасти.
  • Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть.
  • Над всіх старшин найстарша правда.
  • Земля не пекло, люди не прокляті, і радощі не гріх, а Божий дар.
  • Я люблю тільки таку гру, де я певна, що виграю.
  • Без розуму легше в світі жити та таки й веселіше!
  • Ти мене убити можеш, але жити не примусиш!
  • Всі — жінки, коли вони кохають.
  • Не раз, хто забувається про завтра, той має вічність.
  • Краса — змагання до досконалості.
  • Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі.
  • Люди й покоління — се тільки кільця в ланцюгу великім всесвітнього життя, а той ланцюг порватися не може.
  • Немає честі нападати ззаду.
  • З рук смерті люди дістають безсмертя.
  • Трудно вірить, щоб погану одіж могла носить якась ідея гарна.
  • Хто на розпутті прожив все життя, не піде ні в рай, ані в пекло.
  • Врятуєш душу, коли загубиш тіло.
  • Солодка хвала від ворога на полі бою, та не в полоні!
  • Хто визволиться сам, той буде вільний,
  • Хто визволить кого, в неволю візьме.
  • Гумор найкраще враження робить при серйозному тон
  • Хто по неволі согрішив, той чистий.
  • Чесний покриву не потребує.
  • На ділі каймося, не на словах.
  • Сум не має дна.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися архівні фото, яким майже 120 років, як виглядали родичі Лесі Українки

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