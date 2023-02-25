152 года со дня рождения Леси Украинки — интересные факты о поэтессе

Леся Украинка

В субботу, 25 февраля 2023 года исполняется 152 года со дня рождения Леси Украинки. Она прожила всего 42 года, однако успела стать культовой писательницей.

Новини.LIVE в день рождения поэтессы вспоминают, как жила и о чем писала писательница.

Биография Леси Украинки

Настоящее имя Леси Украинки — Лариса Петровна Косач-Квитка. Она родилась 25 февраля 1871 года в семье дворян в Новограде-Волынском (в этом же городе родился Валерий Залужный). Ее родители были творческими людьми с хорошим образованием, часто устраивали дома творческие вечера и концерты.

В детстве Леся часто слушала украинские народные рассказы от матери и узнала от нее о говоре. Это породило в будущей поэтессе любовь к народному творчеству.

В детские годы Леся часто переезжала с семьей в разные города и училась у частных учителей. Свое первое стихотворение "Надежда" написала в 9 лет, когда ее любимую тетю сослали в Сибирь.

Тяжелая болезнь

В 1881 году в возрасте 10 лет Леся сильно простудилась, у нее начались боли в руках и ногах. Это стало началом тяжелой болезни, от которой поэтесса страдала всю жизнь. В этом же году Леся начала брать уроки игры на фортепиано у жены Николая Лысенко, изучала греческий язык и латынь.

В 1883 году у Леси диагностировали туберкулез костей и удалили часть костей в левой руке. Это стало тяжелым ударом для Леси, ведь с изуродованной рукой она больше не могла играть на фортепиано. С этого возраста она начала многое писать.

В 1884 году Лариса Косач впервые опубликовала свои стихи во львовском журнале "Зоря", а также взяла себе псевдоним Леся Украинка. В юности Леся занималась самообразованием и активно писала.

С 20-летнего возраста много путешествовала по Украине и знакомилась с известными писателями. Из-за тяжелой болезни Леся была вынуждена выезжать на курортное лечение в разные страны, а впечатление от поездок отражала в творчестве.

Любовь Леси

В 1898 году во время лечения в Ялте Леся Украинка познакомилась со смертельно больным Сергеем Мержинским, своей первой любовью. В 1901 году он умер на руках у Леси, а она посвятила ему одно из лучших произведений — драму "Одержимая". После этого Леся 6 лет находилась в трауре.

В 1907 году познакомилась с тяжело больным фольклористом Климентом Квиткой. Вскоре вышла замуж и уехала с ним на лечение в Крым. Поездка вылечила Климента, а вот Лесе становилось все хуже.

Последние годы жизни поэтесса очень тяжело болела, но при этом много работала и написала свои лучшие произведения. Умерла Леся Украинка в возрасте 42 лет в 1913 году в Грузии, где лечилась. Ее муж Климент после смерти жены издал сборник украинских народных песен, исполненных голосом Леси.

Крылатые высказывания и цитаты Леси Украинки

Леся Украинка писала на самые разные темы — об Украине, природе, любви и мечтах. Ее цитаты известны во всем мире.

Нужно ценить то, что имеешь, а не то, о чем мечтаешь.

Нет, я хочу сквозь слезы смеяться, Среди беды петь песни, Без надежды надеяться, Жить хочу! Прочь думы грустные!

Стыд — клониться и судьбы повиноваться.

Пока беды не будешь знать, то и ума не будешь иметь.

Кто не был высоко, тот никогда не поймет, как страшно упасть.

То ложь, что сбудется, все правдой зовут.

Над всеми старшинами старейшая правда.

Земля не ада, люди не прокляты, и радости не грех, а дар Божий.

Я люблю только такую игру, где я уверена, что выиграю.

Без ума легче в мире жить и веселее!

Ты убить меня можешь, но жить не заставишь!

Все женщины, когда они любят.

Не раз, кто забывает завтра, тот имеет вечность.

Красота — состязание к совершенству.

Кто не жил среди бури, тот цены не знает силы.

Люди и поколения — это только кольца в цепи великой всемирной жизни, а та цепь порваться не может.

Нет чести нападать сзади.

Из рук смерти люди извлекают бессмертие.

Трудно верит, чтобы плохую одежду могла носить какая-нибудь идея хорошая.

Кто на распутье прожил всю жизнь, не уйдет ни в рай, ни в ад.

Спасешь душу, когда потеряешь тело.

Сладкая хвала от врага на поле боя, но не в плену!

Кто освободится сам, тот будет свободен,

Кто освободит кого, в плен возьмет.

Юмор наилучшее впечатление производит при серьезном тон

Кто по неволе согрешил, тот чист.

Честный покров не нуждается.

На деле каемся, не на словах.

Грусть не имеет дна.

Напомним, недавно появились архивные фото, которым почти 120 лет, как выглядели родственники Леси Украинки.