152 года со дня рождения Леси Украинки — интересные факты о поэтессе

152 года з дня рождения Леси Украинки: интересные и малоизвестные факты из жизни поэтессы, которые вы могли не знать
В субботу, 25 февраля 2023 года исполняется 152 года со дня рождения Леси Украинки. Она прожила всего 42 года, однако успела стать культовой писательницей.
Новини.LIVE в день рождения поэтессы вспоминают, как жила и о чем писала писательница.
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Биография Леси Украинки
Настоящее имя Леси Украинки — Лариса Петровна Косач-Квитка. Она родилась 25 февраля 1871 года в семье дворян в Новограде-Волынском (в этом же городе родился Валерий Залужный). Ее родители были творческими людьми с хорошим образованием, часто устраивали дома творческие вечера и концерты.
В детстве Леся часто слушала украинские народные рассказы от матери и узнала от нее о говоре. Это породило в будущей поэтессе любовь к народному творчеству.
В детские годы Леся часто переезжала с семьей в разные города и училась у частных учителей. Свое первое стихотворение "Надежда" написала в 9 лет, когда ее любимую тетю сослали в Сибирь.
Тяжелая болезнь
В 1881 году в возрасте 10 лет Леся сильно простудилась, у нее начались боли в руках и ногах. Это стало началом тяжелой болезни, от которой поэтесса страдала всю жизнь. В этом же году Леся начала брать уроки игры на фортепиано у жены Николая Лысенко, изучала греческий язык и латынь.
В 1883 году у Леси диагностировали туберкулез костей и удалили часть костей в левой руке. Это стало тяжелым ударом для Леси, ведь с изуродованной рукой она больше не могла играть на фортепиано. С этого возраста она начала многое писать.
В 1884 году Лариса Косач впервые опубликовала свои стихи во львовском журнале "Зоря", а также взяла себе псевдоним Леся Украинка. В юности Леся занималась самообразованием и активно писала.
С 20-летнего возраста много путешествовала по Украине и знакомилась с известными писателями. Из-за тяжелой болезни Леся была вынуждена выезжать на курортное лечение в разные страны, а впечатление от поездок отражала в творчестве.
Любовь Леси
В 1898 году во время лечения в Ялте Леся Украинка познакомилась со смертельно больным Сергеем Мержинским, своей первой любовью. В 1901 году он умер на руках у Леси, а она посвятила ему одно из лучших произведений — драму "Одержимая". После этого Леся 6 лет находилась в трауре.
В 1907 году познакомилась с тяжело больным фольклористом Климентом Квиткой. Вскоре вышла замуж и уехала с ним на лечение в Крым. Поездка вылечила Климента, а вот Лесе становилось все хуже.
Последние годы жизни поэтесса очень тяжело болела, но при этом много работала и написала свои лучшие произведения. Умерла Леся Украинка в возрасте 42 лет в 1913 году в Грузии, где лечилась. Ее муж Климент после смерти жены издал сборник украинских народных песен, исполненных голосом Леси.
Крылатые высказывания и цитаты Леси Украинки
Леся Украинка писала на самые разные темы — об Украине, природе, любви и мечтах. Ее цитаты известны во всем мире.
- Нужно ценить то, что имеешь, а не то, о чем мечтаешь.
- Нет, я хочу сквозь слезы смеяться, Среди беды петь песни, Без надежды надеяться, Жить хочу! Прочь думы грустные!
- Стыд — клониться и судьбы повиноваться.
- Пока беды не будешь знать, то и ума не будешь иметь.
- Кто не был высоко, тот никогда не поймет, как страшно упасть.
- То ложь, что сбудется, все правдой зовут.
- Над всеми старшинами старейшая правда.
- Земля не ада, люди не прокляты, и радости не грех, а дар Божий.
- Я люблю только такую игру, где я уверена, что выиграю.
- Без ума легче в мире жить и веселее!
- Ты убить меня можешь, но жить не заставишь!
- Все женщины, когда они любят.
- Не раз, кто забывает завтра, тот имеет вечность.
- Красота — состязание к совершенству.
- Кто не жил среди бури, тот цены не знает силы.
- Люди и поколения — это только кольца в цепи великой всемирной жизни, а та цепь порваться не может.
- Нет чести нападать сзади.
- Из рук смерти люди извлекают бессмертие.
- Трудно верит, чтобы плохую одежду могла носить какая-нибудь идея хорошая.
- Кто на распутье прожил всю жизнь, не уйдет ни в рай, ни в ад.
- Спасешь душу, когда потеряешь тело.
- Сладкая хвала от врага на поле боя, но не в плену!
- Кто освободится сам, тот будет свободен,
- Кто освободит кого, в плен возьмет.
- Юмор наилучшее впечатление производит при серьезном тон
- Кто по неволе согрешил, тот чист.
- Честный покров не нуждается.
- На деле каемся, не на словах.
- Грусть не имеет дна.
Напомним, недавно появились архивные фото, которым почти 120 лет, как выглядели родственники Леси Украинки.