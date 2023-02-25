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152 года з дня рождения Леси Украинки: интересные и малоизвестные факты из жизни поэтессы, которые вы могли не знать

25 февраля 2023 16:11
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
152 года со дня рождения Леси Украинки — интересные факты о поэтессе
Леся Украинка
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В субботу, 25 февраля 2023 года исполняется 152 года со дня рождения Леси Украинки. Она прожила всего 42 года, однако успела стать культовой писательницей.

Новини.LIVE в день рождения поэтессы вспоминают, как жила и о чем писала писательница.

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Биография Леси Украинки

Настоящее имя Леси Украинки — Лариса Петровна Косач-Квитка. Она родилась 25 февраля 1871 года в семье дворян в Новограде-Волынском (в этом же городе родился Валерий Залужный). Ее родители были творческими людьми с хорошим образованием, часто устраивали дома творческие вечера и концерты.

Украинка

В детстве Леся часто слушала украинские народные рассказы от матери и узнала от нее о говоре. Это породило в будущей поэтессе любовь к народному творчеству.

В детские годы Леся часто переезжала с семьей в разные города и училась у частных учителей. Свое первое стихотворение "Надежда" написала в 9 лет, когда ее любимую тетю сослали в Сибирь.

Тяжелая болезнь

В 1881 году в возрасте 10 лет Леся сильно простудилась, у нее начались боли в руках и ногах. Это стало началом тяжелой болезни, от которой поэтесса страдала всю жизнь. В этом же году Леся начала брать уроки игры на фортепиано у жены Николая Лысенко, изучала греческий язык и латынь.

В 1883 году у Леси диагностировали туберкулез костей и удалили часть костей в левой руке. Это стало тяжелым ударом для Леси, ведь с изуродованной рукой она больше не могла играть на фортепиано. С этого возраста она начала многое писать.

В 1884 году Лариса Косач впервые опубликовала свои стихи во львовском журнале "Зоря", а также взяла себе псевдоним Леся Украинка. В юности Леся занималась самообразованием и активно писала.

С 20-летнего возраста много путешествовала по Украине и знакомилась с известными писателями. Из-за тяжелой болезни Леся была вынуждена выезжать на курортное лечение в разные страны, а впечатление от поездок отражала в творчестве.

Леся Украинка

Любовь Леси

В 1898 году во время лечения в Ялте Леся Украинка познакомилась со смертельно больным Сергеем Мержинским, своей первой любовью. В 1901 году он умер на руках у Леси, а она посвятила ему одно из лучших произведений — драму "Одержимая". После этого Леся 6 лет находилась в трауре.

В 1907 году познакомилась с тяжело больным фольклористом Климентом Квиткой. Вскоре вышла замуж и уехала с ним на лечение в Крым. Поездка вылечила Климента, а вот Лесе становилось все хуже.

Последние годы жизни поэтесса очень тяжело болела, но при этом много работала и написала свои лучшие произведения. Умерла Леся Украинка в возрасте 42 лет в 1913 году в Грузии, где лечилась. Ее муж Климент после смерти жены издал сборник украинских народных песен, исполненных голосом Леси.

Крылатые высказывания и цитаты Леси Украинки

Леся Украинка писала на самые разные темы — об Украине, природе, любви и мечтах. Ее цитаты известны во всем мире.

Леся Украинка

  • Нужно ценить то, что имеешь, а не то, о чем мечтаешь.
  • Нет, я хочу сквозь слезы смеяться, Среди беды петь песни, Без надежды надеяться, Жить хочу! Прочь думы грустные!
  • Стыд — клониться и судьбы повиноваться.
  • Пока беды не будешь знать, то и ума не будешь иметь.
  • Кто не был высоко, тот никогда не поймет, как страшно упасть.
  • То ложь, что сбудется, все правдой зовут.
  • Над всеми старшинами старейшая правда.
  • Земля не ада, люди не прокляты, и радости не грех, а дар Божий.
  • Я люблю только такую игру, где я уверена, что выиграю.
  • Без ума легче в мире жить и веселее!
  • Ты убить меня можешь, но жить не заставишь!
  • Все женщины, когда они любят.
  • Не раз, кто забывает завтра, тот имеет вечность.
  • Красота — состязание к совершенству.
  • Кто не жил среди бури, тот цены не знает силы.
  • Люди и поколения — это только кольца в цепи великой всемирной жизни, а та цепь порваться не может.
  • Нет чести нападать сзади.
  • Из рук смерти люди извлекают бессмертие.
  • Трудно верит, чтобы плохую одежду могла носить какая-нибудь идея хорошая.
  • Кто на распутье прожил всю жизнь, не уйдет ни в рай, ни в ад.
  • Спасешь душу, когда потеряешь тело.
  • Сладкая хвала от врага на поле боя, но не в плену!
  • Кто освободится сам, тот будет свободен,
  • Кто освободит кого, в плен возьмет.
  • Юмор наилучшее впечатление производит при серьезном тон
  • Кто по неволе согрешил, тот чист.
  • Честный покров не нуждается.
  • На деле каемся, не на словах.
  • Грусть не имеет дна.

Напомним, недавно появились архивные фото, которым почти 120 лет, как выглядели родственники Леси Украинки.

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