День Незалежності України 2023: сім цікавих фактів, які має знати кожен

Українці відзначають 29 років Незалежності України. Фото: РБК-Україна

Вже зовсім скоро Україна відзначатиме свій 32 рік незалежності. Це головне та знакове свято для кожного українця, адже саме 24 серпня 1991 року утворилася Українська держава в сучасному вигляді. Саме цієї дати Верховна рада УРСР ухвалила постанову та Акт проголошення незалежності України.

Пропонуємо дізнатися найцікавіші факти про найголовніше свято країни — День Незалежності України.

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Сім найцікавіших фактів про День Незалежності України

Факт №1 Дата свята

Вперше День Незалежності України відсвяткували 16 липня 1991 року. Проте згодом дату перенесли на 24 серпня.

Таке рішення було пов'язане з "Серпневим путчем" — спробою позбавити влади Михайла Горбачова. 24 серпня 1991 року було скликано надзвичайне позачергове засідання Верховної Ради УРСР. 346 депутатів (навіть комуністична партія УРСР) проголосували за незалежність України.

Факт №2 Стати незалежними вирішив народ

Українці завжди були політично активними та свідомими. Саме народ прийняв рішення про проголошення незалежності України. Це відбулося на Всеукраїнському референдумі.

Кожному громадянину задали лише одне питання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?". Ствердно відповіли 90,32% людей. Одночасно з референдумом відбулися й вибори президента, на яких переміг Леонід Кравчук з 61,5% підтримки.

Архівне фото українців, які вийшли підтримати рішення виходу України зі складу СРСР

Факт №3 Важливий документ у шкільному зошиті

Чернетку Акту про проголошення незалежності України Левко Лук’яненко і Леонтій Сандуляк написали у шкільному зошиті вранці 23 серпня за півтори години.

Для документа обрали визначення "акт", бо слово закон здавалось надто буденним і натякало на багаторазову дію. А от універсал — пов’язували з Петлюрою, це могло відлякати комуністів.

На історичному документі про державний суверенітет України депутати залишають написи: "Слава Україні", "Ще не вмерла і не вмре", "Від сьогодні — будьмо".

Чернетка Акту про проголошення незалежності України

Факт №4 Гімн Українських Січових стрільців виконаний на трибуні ВР

Після завершення позачергового засідання (24 серпня 1991 року) біля трибуни опозиціонерами був виконаний гімн Українських Січових стрільців "Ой у лузі червона калина…". Пісню відразу підхопили мітингувальники, які зібралися на вулиці.

Голосування за Незалежність України. Фото: Укрінформ

Нова хвиля популярності гімну Українських Січових Стрільців почалася 27 лютого. Тоді соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який став зі зброєю в руках на захист України, вступивши до тероборони, наспівав пісню у центрі Києва, на Софійській площі.

Факт №5 Перша країна, яка визнала незалежність України

Польща стала першою державою, яка визнала незалежність України. Також попри невизначеність позицій ЄС, в перші тижні після референдуму незалежність України визнали Угорщина, Литва, Латвія, Болгарія, Естонія, Чехословаччина, Швеція, Ізраїль, Швейцарія.

Після того, як до цього списку 25 грудня приєдналися США, одна за одною Україну почали визнавати такі впливові держави як Німеччина, Франція, Великобританія. До кінця січня 1992 року цей список налічував більше ніж 90 країн світу, зокрема всі країни НАТО і ЄС.

Факт №6 1993 року на День Незалежності було влаштоване фантастичне авіашоу

На свято у Києві Хрещатиком пройшов урочистий марш духових оркестрів.

Марш духових оркестрів на вулиці Хрещатик. Фото: Валентин Фалін (ЦДКФФА України)

А після кияни могли побачити присвячене другій річниці Незалежності авіашоу.

Авіашоу у Києві. Фото: Валентин Фалін (ЦДКФФА України)

Факт №7 Перший військовий парад відбувся на третій рік незалежності

Перший військовий парад, присвячений Дню Незалежності України, відбувся на Хрещатику в Києві 24 серпня 1994 року. У ньому брали участь українські військові. А от військову техніку до параду не залучили.

Колону військової техніки кияни побачили вже під час святкування сьомої річниці незалежності. А наступного року до параду залучили й авіацію.

Нагадаємо, ми розповідали, як українці святкували свій перший День Незалежності та які були особливості.