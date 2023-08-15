День Независимости Украины 2023: семь интересных фактов, которые должен знать каждый

Украинцы отмечают 29 лет независимости Украины. Фото: РБК-Украина

Уже совсем скоро Украина будет отмечать свой 32-й год независимости. Это главный и знаковый праздник для каждого украинца, ведь именно 24 августа 1991 образовалось Украинское государство в современном виде. Именно в эту дату Верховная рада УССР приняла постановление и Акт провозглашения независимости Украины.

Предлагаем узнать самые интересные факты о самом главном празднике страны — Дне Независимости Украины.

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Факт №1 Дата праздника

Впервые День Независимости Украины отпраздновали 16 июля 1991 года. Однако впоследствии дату перенесли на 24 августа.

Такое решение было связано с "Августовским путчем" — попыткой лишить власти Михаила Горбачева. 24 августа 1991 было созвано чрезвычайное внеочередное заседание Верховного Совета УССР. 346 депутатов (даже коммунистическая партия УССР) проголосовали за независимость Украины.

Факт №2 Стать независимыми решил народ

Украинцы всегда были политически активными и сознательными. Именно народ принял решение о провозглашении независимости Украины. Это произошло на Всеукраинском референдуме.

Каждому гражданину задали только один вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" Утвердительно ответили 90,32% человек. Одновременно с референдумом прошли и выборы президента, на которых победил Леонид Кравчук с 61,5% поддержки.

Архивное фото украинцев, вышедших поддержать решение выхода Украины из состава СССР

Факт №3 Важный документ в школьной тетради

Черновик Акта о провозглашении независимости Украины Левко Лукьяненко и Леонтий Сандуляк написали в школьной тетради утром 23 августа за полтора часа.

Для документа выбрали определение "акт", потому что слово закон казалось слишком обыденным и намекало на многократное действие. А вот универсал — связывали с Петлюрой, это могло отпугнуть коммунистов.

На историческом документе о государственном суверенитете Украины депутаты оставляют надписи: "Слава Украине", "Еще не умерла и не умрет", "С сегодняшнего дня — будем".

Черновик Акта о провозглашении независимости Украины

Факт №4 Гимн Украинских Сечевых стрелков исполнен на трибуне ВР

После завершения внеочередного заседания (24 августа 1991 года) у трибуны оппозиционерами был исполнен гимн Украинских Сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина…". Песню сразу подхватили собравшиеся на улице митингующие.

Голосование за независимость Украины. Фото: Укринформ

Новая волна популярности гимна Украинских Сечевых Стрельцов началась 27 февраля. Тогда солист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, ставший с оружием в руках на защиту Украины, вступив в терроборону, напел песню в центре Киева, на Софийской площади.

Факт №5 Первая страна, признавшая независимость Украины

Польша стала первым государством, признавшим независимость Украины. Также, несмотря на неопределенность позиций ЕС, в первые недели после референдума независимость Украины признали Венгрия, Литва, Латвия, Болгария, Эстония, Чехословакия, Швеция, Израиль, Швейцария.

После того как к этому списку 25 декабря присоединились США, одна за другой Украину стали признавать такие влиятельные государства, как Германия, Франция, Великобритания. До конца января 1992 года этот список насчитывал более 90 стран мира, включая все страны НАТО и ЕС.

Факт №6 1993 года в День Независимости было устроено фантастическое авиашоу

На праздник в Киеве по Крещатику прошел торжественный марш духовых оркестров.

Марш духовых оркестров по улице Крещатик. Фото: Валентин Фалин (ЦГКФФА Украины)

А после киевляне могли увидеть посвященное второй годовщине Независимости авиашоу.

Авиашоу в Киеве. Фото: Валентин Фалин (ЦГКФФА Украины)

Факт №7 Первый военный парад состоялся на третий год независимости

Первый военный парад, посвященный Дню Независимости Украины, прошел на Крещатике в Киеве 24 августа 1994 года. В нем участвовали украинские военные. А вот военную технику к параду не привлекли.

Колонну военной техники киевляне увидели уже во время празднования седьмой годовщины независимости. А в следующем году к параду привлекли и авиацию.

Напомним, мы рассказывали, как украинские праздновали свой первый День Независимости и какие были особенности.