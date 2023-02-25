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40 днів від дня трагічної авіакатастрофи: Клименко і колектив МВС вшанували пам'ять Монастирського та загиблих колег

25 лютого 2023 17:14
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Трагедія в Броварах — Ігор Клименко і колектив МВС вшанували пам'ять Монастирського та загиблих колег
Ігор Клименко вшанував пам'ять Монастирського та загиблих колег
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У неділю, 26 лютого, минає 40 днів від дня трагічної авіакатастрофи, в якій загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та його колеги. Ігор Клименко та колектив МВС вшанували пам’ять загиблих в авіатрощі.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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Вшанування пам'яті

Завтра, 26 лютого — 40 днів від дня трагічної авіакатастрофи, в якій загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

А також командир повітряного судна — інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

"Працівники системи МВС висловлюють щирий жаль і співчуття рідним і близьким загиблим", — сказали у відомстві.

трагедія в Броварах

трагедія в Броварах

трагедія в Броварах

Що сталося у небі над Броварами

18 січня о 08:20 у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гелікоптер

Внаслідок падіння гелікоптера було пошкоджено будівлю дитячого садка з подальшим загорянням. Також вилетіли вікна у 14-поверховому житловому будинку поруч.

Крім того, повідомлялося, що причини авіакатастрофи, внаслідок якої загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, будуть встановлюватися слідчими.

Тим часом слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах. Розглядаються три версії трагедії.

Нагадаємо, після загибелі Дениса Монастирського уряд призначив нового виконувача його обов'язків міністра внутрішніх справ. Ним став Ігор Клименко.

Фото: МВС

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