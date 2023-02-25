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40 дней со дня трагической авиакатастрофы: Клименко и коллектив МВД почтили память Монастырского и погибших коллег

25 февраля 2023 17:14
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Трагедия в Броварах — Игорь Клименко и коллектив МВД почтили память Монастырского и погибших коллег
Игорь Клименко почтил память Монастырского и погибших коллег
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 26 февраля, проходит 40 дней со дня трагической авиакатастрофы, в которой погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его коллеги. Игорь Клименко и коллектив МВД почтили память погибших в авиатроще.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Чествование памяти

Завтра, 26 февраля — 40 дней со дня трагической авиакатастрофы, в которой погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Украины Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

А также командир воздушного судна — инструктор авиационной эскадрильи специального назначения Александр Василенко, пилот этой же авиаэскадрильи Константин Коваленко и бортмеханик Иван Касьянов.

"Работники системы МВД выражают искреннее сожаление и соболезнования родным и близким погибшим", — сказали в ведомстве.

трагедия в Броварах

трагедия в Броварах

трагедия в Броварах

Что произошло в небе над Броварами

18 января в 8:20 в городе Бровары в Киевской области вблизи детского сада упал вертолет.

В результате падения вертолета было повреждено здание детского сада с последующим возгоранием. Также вылетели окна в 14-этажном жилом доме рядом.

Кроме того, сообщалось, что причины авиакатастрофы, в результате которой погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, будут устанавливаться следователями.

Тем временем следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах. Рассматриваются три версии трагедии.

Напомним, после гибели Дениса Монастырского правительство назначило нового исполняющего его обязанности министра внутренних дел. Им стал Игорь Клименко.

Фото: МВД

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