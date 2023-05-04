Адвокат пояснив, чи можна ігнорувати повістку, залишену у дверях чи в поштовій скриньці

Повістка про мобілізацію. Фото: “УП. Життя”

Згідно із чинним законодавством, повістка має бути вручена під особистий підпис військовозобов’язаної особи. Покладена ж у поштову скриньку чи вставлена в двері повістка не є законно врученим документом.

Про це заявив на своєму YouTube-каналі адвокат Сергій Гула.

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Повістка має бути вручена

За словами Сергія Гули, повістка про необхідність з’явитися до територіального центру комплектування має бути не просто донесена до адресата, а відповідним чином вручена.

"Що це означає? Коли є підтвердження, що військовозобовʼязаний чи його родичі з близького кола, які з ним проживають, отримали повістку. Отже, має бути безпосередній підпис особи", — пояснив адвокат.

Також він зазначив, що особа може відмовитися від отримання повістки. У такому випадку складається відповідний акт — і процес вручення теж вважається завершеним.

Повістки у дверях та поштових скриньках

У випадку ж, коли повістки залишають у дверях чи поштових скриньках, вони не є врученими адресатам.

"Якщо повістку залишили просто у дверях, то невідомо, чи дійшла вона до адресата. Будь-хто міг йти, випадково зачепити документ чи навіть спеціально його витягнути, а отже адресат його не помітить", — пояснив причину невручення повісток у таких ситуаціях юрист.

Тому покарати за ігнорування повісток, залишених подібним чином, призовників неможливо.

Нагадаємо, що за українським законодавством отримати повістку замість військовозобов'язаного може хтось з родичів. Наприклад, дружина, батьки або родичі, яким вже виповнилося 18 років і вони постійно мешкають разом.