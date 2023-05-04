Адвокат объяснил, можно ли игнорировать повестку, оставленную в дверях или в почтовом ящике

Повестка о мобилизации. Фото: “УП. Життя"

Согласно действующему законодательству повестка должна быть вручена под личную подпись военнообязанного лица. Уложенная же в почтовый ящик или вставленная в дверь повестка не является законно врученным документом.

Об этом заявил на своем YouTube-канале адвокат Сергей Гула.

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Повестка должна быть вручена

По словам Сергея Гулы, повестка о необходимости явиться в территориальный центр комплектования должна быть не просто донесена адресату, а соответствующим образом вручена.

"Что это значит? Когда есть подтверждение, что военнообязанный или его родственники из близкого круга, с ним проживающие, получили повестку. Следовательно, должна быть непосредственная подпись личности", — пояснил адвокат.

Также он отметил, что лицо может отказаться от получения повестки. В таком случае составляется соответствующий акт — и процесс вручения тоже считается завершенным.

Повестки в дверях и почтовых ящиках

В случае же, когда повестки оставляют в дверях или в почтовых ящиках, они не являются врученными адресатам.

"Если повестку оставили прямо в дверях, то неизвестно, дошла ли она до адресата. Любой мог идти, случайно задеть документ или даже специально его вытащить, а значит, адресат его не заметит", — объяснил причину невручения повесток в таких ситуациях юрист.

Поэтому наказать за игнорирование повесток, оставленных подобным образом, призывников невозможно.

Напомним, что по украинскому законодательству получить повестку вместо военнообязанного может кто-нибудь из родственников. К примеру, жена, родители или родственники, которым уже исполнилось 18 лет и они постоянно проживают вместе.