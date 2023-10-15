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Аліменти на дітей: чи стягують їх з військових

15 жовтня 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Аліменти на дітей: чи стягують їх з військових
Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Відповідно до чинного законодавства, навіть у разі відсутності доходу, аліменти на дітей все одно повинні сплачуватись. Уникнути не вдасться. 

Про це попереджає адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко. Повідомляє 24 канал

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Адвокатка зазначає, що минулого року у законодавстві відбулися зміни щодо визначення розміру аліментів, які платять військові.

Раніше у розрахунках була лише заробітня плата, однак з 11 листопада 2022 року передбачено, що утримання аліментів проводиться з усіх грошових виплат. 

"Якщо судовим рішенням встановлено: "стягнути аліменти у розмірі одна четверта частини від всіх доходів та заробітку", то відповідно, якщо військовослужбовець отримує 130 тисяч гривень, то із цієї суми, сплачуються обов’язкові платежі (податки та збори), а потім відраховуються аліменти, розмір яких, приблизно, буде становити 30 тисяч гривень", —  розповідає адвокатка. 

Максимального розміру аліментів у законодавстві не передбачено. Єдина умова — аліменти не повинні перевищувати 10 прожиткових мінімумів на дитину, який розраховується від віку.

Що стосується мінімального розміру аліментів, то гарантований платіж становить 50% від прожиткового мінімуму на вік дитини, рекомендований — 100%.

Зараз прожитковий мінімум для дітей такий:

  • діти до 6 років — 1 136 гривень;
  • діти від 6 до 18 років — 1 416 гривень;
  • діти 18 — 23 роки — 1 342 гривень.

Нагадаємо, в Україні у 2024 році очікується підвищення розмірів різних видів державної соціальної допомоги. Це станеться через плановане зростання прожиткового мінімуму, до якого прив’язані різні соцвиплати.

Тимчасова держдопомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, надається в сумі, яка дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом родини в розрахунку на одну особу за попередні пів року.

Максимально сума такої допомоги з січня 2024 року становитиме:

  • діти віком до шести років — 1,28 тис. грн;
  • діти від шести до 18 років — 1,59 тис. грн.

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