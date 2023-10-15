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Алименты на детей: платят ли их военные

15 октября 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Алименты на детей: платят ли их военные
Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Согласно действующему законодательству, даже в случае отсутствия дохода, алименты на детей все равно должны уплачиваться. Избежать не получится.

Об этом предупреждает адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко. Сообщает 24 канал.

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Адвокат отмечает, что в прошлом году в законодательстве произошли изменения по определению размера алиментов, которые платят военные.

Ранее в расчетах была только заработная плата, однако с 11 ноября 2022 года предусмотрено, что содержание алиментов производится по всем денежным выплатам.

"Если судебным решением установлено: "взыскать алименты в размере одна четвертая части всех доходов и заработка", то соответственно, если военнослужащий получает 130 тысяч гривен, то с этой суммы, уплачиваются обязательные платежи (налоги и сборы), а затем отчисляются алименты, размер которых, примерно, будет составлять 30 тысяч гривен", — рассказывает адвокат.

Максимальный размер алиментов в законодательстве не предусмотрен. Единственное условие — алименты не должны превышать 10 прожиточных минимумов на рассчитываемого от возраста ребенка.

Что касается минимального размера алиментов, то гарантированный платеж составляет 50% прожиточного минимума на возраст ребенка, рекомендованный — 100%.

Сейчас прожиточный минимум для детей таков:

  • дети до 6 лет — 1 136 гривен;
  • дети от 6 до 18 лет — 1 416 гривен;
  • дети 18 — 23 года — 1 342 гривен.

Напомним, в Украине в 2024 году ожидается повышение размеров разных видов государственной социальной помощи. Это произойдет из-за планируемого роста прожиточного минимума, к которому привязаны разные соцвыплаты.

Временная госпомощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, предоставляется в сумме, равной разнице между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

Максимально сумма такой помощи с января 2024 составит:

  • дети до шести лет — 1,28 тыс. грн;
  • дети от шести до 18 лет — 1,59 тыс. грн.

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