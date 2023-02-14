Як правильно стягнути аліменти з військовослужбовця у 2023 році — поради фахівців

Жодних обмежень щодо стягнення аліментів з військовослужбовців не встановлено

Навіть у воєнний час в Україні продовжують діяти закони, виконувати які мають всі без винятку, навіть військові, які захищають нашу країну. Тому вони теж повинні сплачувати аліменти на своїх дітей, якщо не проживають з ними. Проте сума виплат може змінюватися, оскільки залежить напряму від доходу людини.

Як правильно стягнути аліменти з військовослужбовця у 2023 році та на які суми можна розраховувати розповіла фахівчиня Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області Анастасія Семенюк, пише "Я і Закон".

Грошове забезпечення військовослужбовця

Грошове забезпечення військовослужбовця включає:

щомісячні основні види грошового забезпечення;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення;

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Стягнення аліментів з додаткової винагороди

Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб зазначений в постанові Кабінету Міністрів України № 146 від 26 лютого 1993 року.

Раніше утримання проводилося лише із заробітної плати військовослужбовця, однак у 2022 році відбулись зміни в законодавстві.

Однак, 11 листопада 2022 року уряд постановою № 1263 вніс зміни. Змінами надано дозвіл на утримання аліментів не лише із заробітної плати, а й з інших виплат, установлених законодавством, зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом.

Зверніть увагу! Відтепер, з військовослужбовців утримуються аліменти не лише з 30 тисяч гривень (заробітної плати), а й зі 100 тисяч гривень, так званих "бойових".

Як розраховуються аліменти з військових

У кожному індивідуальному випадку, суд вирішує розмір відрахувань до аліментів з додаткової винагороди військового.

Наприклад, якщо судовим рішенням встановлено: "стягнути аліменти у розмірі ¼ частини від всіх доходів та заробітку", а військовий отримує 130 тисяч гривень, то із цієї суми, сплачуються обов’язкові платежі (податки та збори).

Аліменти становитимуть близько 30 тис. грн.

Розмір аліментів при наявності декількох дітей

За наявності двох (трьох) дітей у військового, розмір аліментів буде пропорційно розділений між дітьми, у разі якщо відсутня заборгованість по аліментам.

До 50% від заробітку можуть стягнути із військовослужбовця на утримання трьох і більше дітей, а також якщо наявна заборгованість зі сплати аліментів за минулий період.

Тобто, на законодавчому рівні передбачено, у платника аліментів повинно залишатися, після сплати аліментів, не менше ніж 50% його загального доходу.

Мінімальний та максимальний розмір аліментів

Щодо мінімального розміру аліментів, то вони також мають прив’язку до прожиткового мінімуму дитини відповідного віку.

За загальним правилом рекомендована сума аліментів — 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а обов’язковою є сума аліментів у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У бюджеті на цей рік не було передбачено зростання прожиткового мінімуму, тож він залишатиметься на рівні грудня 2022 року до кінця 2023 року.

Прожитковий мінімум для дітей:

для дітей до 6 років – 1 136 гривень;

на дитину від 6 до 18 років – 1 416 гривень;

на дітей віком від 18 до 23 років – 1 342 гривень, але це лише за тих умов, що дитина навчається на стаціонарі.

Чи застосовуються санкції до боржників зі сплати аліментів під час війни

Окремим питанням, яке виникає на часі, є притягнення боржників, які не сплачують аліменти, до відповідальності.

Нагадаємо, що статтею 196 Сімейного кодексу України передбачено відповідальність за прострочення сплати аліментів, зокрема, у вигляді стягнення за рішенням суду пені у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.

Розрахунок здійснюється від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Крім того, слід пам'ятати про те, що за несплату аліментів передбачено також адміністративну (стаття 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та кримінальну (стаття 164 Кримінального кодексу України) відповідальність.

Усі наведені вище види відповідальності є чинними та не зазнали змін під час війни. Відповідно, несплата аліментів під час воєнного стану не звільняє платника аліментів від відповідальності.

Нагадаємо, ми писали, хто з українців не отримає автоматично соцдопомогу у 2023-му. В Україні у 2023 році деяким громадянам доведеться повторно звертатися в органи соціального захисту населення, попри урядову постанову про автоматичне продовження нарахування соцдопомоги протягом війни. Це стосується кількох категорій осіб.