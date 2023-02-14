Как правильно взыскать алименты с военнослужащего в 2023 году — советы специалистов

Никаких ограничений по взысканию алиментов с военнослужащих не установлено

Даже в военное время в Украине продолжают действовать законы, которые обязаны выполнять все без исключения, даже военные, защищающие нашу страну. Поэтому они должны платить алименты на своих детей, если не проживают с ними. Однако сумма выплат может изменяться, поскольку зависит от дохода человека.

Как правильно взыскать алименты с военнослужащего в 2023 году и на какие суммы можно рассчитывать рассказала специалист Регионального центра по предоставлению Бесплатной правовой помощи в Винницкой области Анастасия Семенюк, пишет "Я и Закон".

Денежное обеспечение военнослужащего

Денежное обеспечение военнослужащего включает:

ежемесячные основные виды денежного обеспечения;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения;

одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения.

Взыскание алиментов с дополнительного вознаграждения

Перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц, указан в постановлении Кабинета Министров Украины №146 от 26 февраля 1993 года.

Ранее удержание производилось только по заработной плате военнослужащего, однако в 2022 году произошли изменения в законодательстве.

Однако 11 ноября 2022 года правительство постановлением №1263 внесло изменения. Изменениями предоставлено разрешение на содержание алиментов не только по заработной плате, но и по другим выплатам, установленным законодательством, в частности дополнительное вознаграждение, которое выплачивается на период военного положения, кроме денежного обеспечения, не имеющего постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом.

Обратите внимание! Отныне из военнослужащих изымаются алименты не только из 30 тысяч гривен (заработной платы), но и из 100 тысяч гривен, так называемых "боевых".

Как рассчитываются алименты с военных

В каждом индивидуальном случае, суд решает размер отчислений в алименты из дополнительного вознаграждения военного.

Например, если судебным решением установлено: "взыскать алименты в размере ¼ части всех доходов и заработка", а военный получает 130 тысяч гривен, то с этой суммы, уплачиваются обязательные платежи (налоги и сборы).

Алименты составят около 30 тыс. грн.

Размер алиментов при наличии нескольких детей

При наличии двух (трех) детей у военного размер алиментов будет пропорционально разделен между детьми, в случае если отсутствует задолженность по алиментам.

До 50% от заработка могут взыскать с военнослужащего на содержание трех и более детей, а также если есть задолженность по уплате алиментов за истекший период.

То есть, на законодательном уровне предусмотрено, у плательщика алиментов должно оставаться после уплаты алиментов не менее 50% его общего дохода.

Минимальный и максимальный размер алиментов

Что касается минимального размера алиментов, то они также имеют привязку к прожиточному минимуму ребенка соответствующего возраста.

По общему правилу рекомендованная сумма алиментов — 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а обязательна сумма алиментов в размере 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В бюджете на этот год не был предусмотрен рост прожиточного минимума, поэтому он будет оставаться на уровне декабря 2022 до конца 2023 года.

Прожиточный минимум для детей:

для детей до 6 лет — 1136 гривен;

на ребенка от 6 до 18 лет — 1416 гривен;

на детей от 18 до 23 лет — 1 342 гривен, но это только при тех условиях, что ребенок учится на стационаре.

Применяются ли санкции к должникам по уплате алиментов во время войны

Отдельным вопросом, который возникает ко времени, является привлечение должников, не уплачивающих алименты, к ответственности.

Напомним, что статьей 196 Семейного кодекса Украины предусмотрена ответственность за просрочку уплаты алиментов, в частности, в виде взыскания по решению суда пени в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Расчет производится со дня просрочки уплаты алиментов до дня их полного погашения или до дня принятия судом решения о взыскании пени, но не более 100 процентов задолженности.

Кроме того, следует помнить, что за неуплату алиментов предусмотрена также административная (статья 183-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и уголовная (статья 164 Уголовного кодекса Украины) ответственность.

Все вышеперечисленные виды ответственности действуют и не претерпели изменений во время войны. Соответственно, неуплата алиментов во время военного положения не освобождает плательщика алиментов от ответственности.

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