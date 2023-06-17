Алкоголь під забороною: які зміни чекають на українців
В Україні готують зміни щодо алкоголю. Йдеться насамперед про випивку у громадських місцях. Тепер можуть заборонити вживати пиво та інший алкоголь у під’їздах багатоповерхівок, на станціях та вагонах метро.
До ВР подали відповідні зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення. Текст законопроєкту розміщений на сайті Парламенту.
Депутати більш жорстко підійшли до питання, де можна вживати спиртні напої, зокрема, пиво. Вони розширили перелік місць, це це робити заборонено.
Ухвалили відповідний законопроєкт. Щоправда, поки у першому читанні. У разі проходження його у другому читанні, спиртне не можна буде вживати у вагонах, на станціях метрополітену, а також у під’їздах житлових будинків.
В яких місцях не можна вжи вати алкоголь
Згідно з чинним законодавством, в України заборонено розпивати алкогольні напої:
- в закладах охорони здоров'я
- в закладах освіти
- в громадському транспорті, в тому числі в транспорті міжнародного сполучення
- на транспортних зупинках
- в підземних переходах
- в закладах культури
- у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі)
- на спортивних майданчиках
- на дитячих майданчиках
- в ліфтах і таксофонах
- в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установах
- у місцях проведення спортивних змагань за участю дітей
- в парках, скверах
- на вулиці.
За розпивання спиртних напоїв та появу у нетверезому стані у громадських місцях передбачений штраф у розмірі 340 грн.
Нагадаємо, у Львівській області Сокальський районний суд визнав винним у нетверезій їзді підполковника поліції Степана Киницького. Правоохоронця оштрафували на 17 тис. грн та позбавили на рік водійських прав.