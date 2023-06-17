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Алкоголь під забороною: які зміни чекають на українців

17 червня 2023 03:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зміни щодо алкоголю
Чоловіки п'ють пиво в барі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні готують зміни щодо алкоголю. Йдеться насамперед про випивку у громадських місцях. Тепер можуть заборонити вживати пиво та інший алкоголь у під’їздах багатоповерхівок, на станціях та вагонах метро.

До ВР подали відповідні зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення. Текст законопроєкту розміщений на сайті Парламенту.

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Депутати більш жорстко підійшли до питання, де можна вживати спиртні напої, зокрема, пиво. Вони розширили перелік місць, це це робити заборонено.

Ухвалили відповідний законопроєкт. Щоправда, поки у першому читанні. У разі проходження його у другому читанні, спиртне не можна буде вживати у вагонах, на станціях метрополітену, а також у під’їздах житлових будинків.

В яких місцях не можна вжи вати алкоголь

Згідно з чинним законодавством, в України заборонено розпивати алкогольні напої:

  • в закладах охорони здоров'я
  • в закладах освіти
  • в громадському транспорті, в тому числі в транспорті міжнародного сполучення
  • на транспортних зупинках
  • в підземних переходах
  • в закладах культури
  • у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі)
  • на спортивних майданчиках
  • на дитячих майданчиках
  • в ліфтах і таксофонах
  • в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установах
  • у місцях проведення спортивних змагань за участю дітей
  • в парках, скверах
  • на вулиці.

За розпивання спиртних напоїв та появу у нетверезому стані у громадських місцях передбачений штраф у розмірі 340 грн.

Нагадаємо, у Львівській області Сокальський районний суд визнав винним у нетверезій їзді підполковника поліції Степана Киницького. Правоохоронця оштрафували на 17 тис. грн та позбавили на рік водійських прав.

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